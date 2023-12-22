Потужний вітер та сніг: Україну накрила сильна непогода

Погода в Україні 23 грудня буде місцями сніжною. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. Синоптики оголосили 1 рівень небезпечності.
У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там через снігопади та хуртовини може зійти велика снігова лавина навіть при низьких додаткових навантаженнях.
Погода 23 грудня
В Україні 23 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг на сході та південному сході країни. У цей день вітер буде південно-західний і західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях можуть бути сильні пориви вітру.
"На дорогах місцями ожеледиця; температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +9
За даними meteoprog, 23 грудня в Україні буде дощ, а місцями мокрий сніг. Найнижча температура повітря буде на території Львівської та Волинської областей. Там температура повітря підвищиться до -1...+2 градусів. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+9 градусів.
Погода 23 грудня у Києві
У Києві 23 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві протягом доби близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Синоптик Наталія Птуха розповіла про те, що Україну накриють мокрий сніг та дощ. Вона назвала дату потужного циклону. Вона зазначила, що погодні умови почнуть змінюватись із п'ятниці, 22 грудня.
Очікується надходження атмосферного фронту із північного заходу. Синоптик попередила, що насувається доволі потужний циклон з центром над Скандинавією і трохи над Балтійським морем, який зачепить територію України: атмосферний фронт просуватиметься із заходу у східному напрямку.
Синоптик Наталія Голеня сказала, якою буде погода на Різдво і Новий рік. Вона попередила про можливість опадів у вигляді мокрого снігу і дощу на Різдво, 25 грудня. Але температурний фон у цей день залишатиметься таким самим.
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