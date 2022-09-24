Бабиного літа не буде: синоптик приголомшив українців несподіваним прогнозом

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В Україні осінь виявилася рання, у вересні температурний фон майже на 3° нижче кліматичної норми, а кількість опадів перевищує місячну норму, розповів синоптик Віталій Постригань.

Винуватцями прохолоди і дощів стали циклони, які не залишали ніякої надії на повернення сухої і теплої погоди, яка в народі називається "бабиним літом", пише він в Facebook.

Синоптик прогнозує, що в суботу і в неділю часом невеликий дощ, температура вночі 2-7° тепла, в Центральній Україні не виключені заморозки 0-3°, вдень 10-16° тепла.

Постригань також попередив, що з понеділка, 26 вересня домінантом у формуванні погоди стане багатоцентрова циклонічна депресія із Заходу, яка проявить себе невеликими дощами. Він додав, що в середу черговий циклон із заходу зумовить грозові дощі.

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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