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Бабине літо повертається: українців здивували несподіваним прогнозом і назвали дати

23 жовтня 2022, 05:15

Наприкінці жовтня корективи в погодні умови в Україні "внесе" антициклон.

осінь, бабине літо, погода
/ pixabay.com

Найближчими днями в Центральній Україні погоду визначатиме західно-східне перенесення повітряних мас, яке зумовить надходження порції зігрітого Гольфстрімом вологого атлантичного повітря.

При цьому варто очікувати відчутного потепління, розповів в Facebook синоптик Віталій Постригань.

"Може навіть виникнути ілюзія "бабиного літа", - не виключив він.

Разом з тим синоптик попереджає про те, що в неділю очікуються рясні дощі.

Постригань не виключив, що в кінці жовтня корективи в погодні умови "внесе" антициклон, тому, в ясну погоду, будуть спостерігатися значні перепади температури. Вночі прогнозуються мінусові показники, а температура вдень не буде більше +10º.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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