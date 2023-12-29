Аномальні температури до +12 градусів: якою буде погода в останні вихідні 2023 року

Температура на вихідних буде дуже теплою. Майже по всій країні на новорічні свята не буде снігу, сніговий покрив триматиметься лише у високогір’ї Карпат.

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Погода в Україні буде аномально теплою у вихідні, 30 і 31 грудня/ unsplash.com

Погода в Україні в останні вихідні 2023-го року буде аномально теплою. У суботу та неділю, 30 і 31 грудня, в більшості областей опадів не очікується, проте в деяких регіонах будуть йти дощі, а подекуди – мокрий сніг.

Загалом істотних опадів не передбачається, за винятком окремих областей півночі та заходу країни. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Синоптик зазначив, що у ці вихідні відхилення середньої температури повітря від кліматичної норми досягне +5…+10 градусів. Кібальчич зазначив, що такі показники більш характерні для другої половини березня.

Також він додав, що цього року українці переважно зустрінуть Новий рік без снігу. Сніговий покрив буде лише у високогірній частині Карпат, де і температурний фон триматиметься на рівні переважно нижче 0 градусів.

Погода в Україні 30 грудня

У західних областях

У суботу, 30 грудня, у західних областях вночі опадів не буде, а вдень та ввечері пройде невеликий дощ. У Карпатах у ніч на суботу буде дощ зі снігом. Вночі та вранці на заході нашої країни буде місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, вдень +7…+12. У Карпатах вночі -2...+3 градусів, удень 0...+5.

У північних областях

На півночі нашої країни вночі опадів не передбачається, вдень і ввечері місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+5 градусів, вдень +3...+8.

У центральних областях

У центральних регіонах опадів не очікується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...+4 градусів, вдень +4...+9.

На півдні України

У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вночі, а також у першій половині дня місцями тумани. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12.

У східних областях

На сході нашої держави очікується мінлива хмарність, при цьому опадів не передбачається. Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градусів, вдень +3...+8.

Погода в Україні 30 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 31 грудня

У західних областях

У неділю, 29 грудня, на заході нашої країни буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градусів, вдень +4...+9, на Прикарпатті до +11 градусів.

У північних областях

У північних регіонах вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень місцями невеликий мокрий сніг із дощем. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +1...+6.

У центральних областях

У центральних регіонах без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градусів, вдень +2...+7.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, вдень +7…+12.

У східних областях

На сході нашої держави вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +2...+7.

Погода в Україні 31 грудня/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні сильно похолодає. Погода у найближчі дні буде вологою, але не холодною. Морози найближчим часом не очікуються. Проте похолодання прийде уже наступного тижня.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич розповів, чи буде в Україні сніг на Новий рік. Сніг у святкові дні буде лише на невеликій частині нашої держави, у всіх інших областях очікується дощ і тепла погода.

Також раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода на Новий рік. Нетипове тепло накриє Україну наприкінці грудня. Лише подекуди температура повітря буде падати нижче нуля.

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