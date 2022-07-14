Анна Кошмал зловила росіян на брехні про зйомки Сватів

Анна Кошмал відреагувала на чутки про продовження серіалу Свати / instagram.com/smorkovkina

Українська актриса і зірка серіалу Свати Анна Кошмал, відкрито висловлює свою проукраїнську позицію. Тому популярний серіал для неї - не предмет для дискусії.

Незважаючи на те, що Свати - продукт російсько-української співпраці (акторський склад був мультинаціональним), Кошмал впевнена: серіал був, є і буде українським.

Свою думку вона повторила в Instagram- сторіс. На питання від шанувальників, що вона думає про новину про те, що в Росії планують продовжити зйомки Сватів, актриса висловилася вельми категорично.

"Багато чуток розвели на цю тему. Я хочу, щоб ви знали одне: творці серіалу Свати - українці. І режисер цього серіалу один - Андрій Яковлев. Він - українець. Все, що вони там собі придумали... Я не знаю", - заявила Кошмал, натякаючи на неправдивість пліток про продовження серіалу.

Анна Кошмал відреагувала на чутки про продовження серіалу Свати / instagram.com/smorkovkina

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Нагадаємо, раніше російський телекритик Микола Горбашев повідомив, що зйомки 8 сезону серіалу Свати почнуться в кінці 2022 року, а його прем'єра імовірно відбудеться навесні-влітку 2023 року.

Також російський режисер Едуард Радзюкевич заявив, що виконавиця ролі Валентини Будько в серіалі Свати Тетяна Кравченко, нібито підтримала Росію у звірячому нападі на Україну.

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