"Невдячна і підла": Валюха зі Сватів образила Анну Кошмал

Тетяна Кравченко назвала Анну Кошмал підлою і невдячною / instagram.com/tatyana_eduardovna.kravchenko, instagram.com/smorkovkina

Російський актор Станіслав Садальський вважає себе близьким другом Тетяни Кравченко - акторки, яка зіграла роль Валентини Будько в популярному сімейному серіалі Свати.

На своїй сторінці в Instagram актор обурений позицією партнерки Кравченко по зйомках - української акторки Анни Кошмал, яка неодноразово підкреслювала, що через війну в Україні не бажає більше мати нічого спільного з російськими акторами. У тому числі і з тими, які знялися в українських Сватах.

Але, очевидно, гнів Кошмал на Росію, як країну-агресора, яка щодня знищує мирних українців, ні Садальському, ні Кравченко не зрозумілий. Обмежений проросійською пропагандою світогляд не може до них донести, що конфлікт набагато глибший, ніж "терки" на знімальному майданчику.

Проте підтримуюча війну в Україні уродженка Донецька Кравченко вважає, що Анна Кошмал повинна бути їй вдячна за спільну роботу і банальну людську ввічливість.

У розмові з Садальським, "Валюха" розповіла, як насправді ставиться до своєї екранної "онуки". "Чекати подяки від цієї артистки - нерозумно, а бути їй невдячною – підло. Коли вона захворіла, вся знімальна група переживала за неї, Федя вночі повіз в швидку! Яка ж вона підла", - образила Кравченко Анну Кошмал.

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Нагадаємо, раніше російський телекритик Микола Горбашев повідомив, що зйомки 8 сезону серіалу Свати почнуться в кінці 2022 року, а його прем'єра імовірно відбудеться навесні-влітку 2023 року.

Також російський режисер Едуард Радзюкевич заявив, що виконавиця ролі Валентини Будько в серіалі Свати Тетяна Кравченко, нібито підтримала Росію у звірячому нападі на Україну.

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