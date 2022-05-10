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Зірка показів Givenchy і Prada втратила рідного брата - рашисти вбили його на фронті

10 травня 2022, 19:22

Модель повертається в Україну, щоб попрощатися з близькою людиною.

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Крісті Пономар розповіла про смерть брата від рук рашистів / instagram.com/kristyponomar

Українська модель, зірка світових подіумів, за роботу з якою борються топові світові бренди на кшталт Givenchy, Lanvin, Valentino, Saint Laurent і Prada Крісті Пономарь поділилася жахливою новиною - рашисти вбили її рідного брата, який служив на фронті і захищав Україну від окупанта.

Манекенниця не назвала ні його імені, ні точної причини смерті. Все, що відомо про брата Паламар - у нього залишився трирічний син.

На своїй сторінці в Instagram дівчина виклала фото брата з підписом: "Ти мій герой!! Мій брат!!! Герої не вмирають… RUSSIAN army killed my brother (російська армія вбила мого брата - прим. редактор)".

Завтра модель їде до Києва на похорон брата. Вона не була в Україні з 13 лютого, та дуже хоче зустрітися з близькими і своїм коханим, але боїться побачити знайомі місця і будинки, розбомблені рашистами.

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Крісті Пономар розповіла про смерть брата від рук рашистів / instagram.com/kristyponomar

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Раніше стало відомо, що 21-річний український манекенник Лев Улесов пішов служити в ЗСУ військовим медиком, а український актор, модель і танцюрист Назар Грабар вступив до ЗСУ щоб захищати Україну від російських окупантів.

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