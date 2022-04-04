Секс-символ на варті України: танцюрист з балету Лободи служить у ЗСУ

Назар Грабар, 29-річний танцюрист, служить на передовій / instagram.com/nazargrabar

Український актор, модель і танцюрист Назар Грабар вступив у ЗСУ щоб захищати Україну від російських окупантів.

Танці, богемне життя, акторські курси 29-річний артист закинув заради миру в рідній країні.

Зараз Назару не можна багато розповідати про свою службу, проте він крім фронту фізичного, не залишає боротьбу і на фронті інформаційному, щоб світ почув правду про трагедію, яка розгорнулася в Україні.

Так в сторіс на своїй сторінці в Instagram Грабар нещодавно розповів, що в його домівці в Бучі квартирували російські солдати, які, після відступу, винесли з будинку все.

Однак матеріальних цінностей танцюристу було не шкода. Шкода було мирне населення: Грабар бачив тіла хлопців його віку, які просто лежали на вулицях, зв'язані та застрелені.

Назар Грабар-29-річний танцюрист, співпрацював з групою Время и Стекло, виступав в шоу-балеті Світлани Лободи, а також знімався в її кліпі на пісню Твои глаза, брав участь в шоу Танцюють всі.

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Раніше Андрій Хливнюк, лідер Бумбоксу, який служить в ТРО, показав, як виглядає після осколкового поранення в обличчя.

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