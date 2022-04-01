З подіуму на передову: зірка показів Prada і Lacoste пішов служити в ЗСУ

Лев Улесов, 21-річний український манекенник, служить на передовій / instagram.com/kapamelb

Український манекенник Лев Улесов пішов служити в ЗСУ з перших днів повномасштабного військового вторгнення Росії.

Хлопець з Броварів, який ще недавно дефілював на подіумах світових брендів на кшталт Givenchy, HUGO BOSS і Prada, зустрічав своє 21-річчя на фронті. Він спеціалізується на першій допомозі і надає психологічну підтримку товаришам по службі.

"Я військовий медик. Мій план: рятувати людей з гарячих точок, надавати першу медичну допомогу на полі битви і виносити тіла за межі передової. Мій план - виграти війну", - розповів Улесов британському виданню The Daily Star.

За визнанням моделі, він пішов на фронт, тому що не хотів пасивно чекати, коли росіяни підуть з його рідної землі, він упевнений - "вороги отримають вдесятеро більше (шкоди - прим. редактора), чим вони завдали нам".

На питання, що б він сказав агресору-Путіну, якби раптом зустрів його, Улесов відповів: "Просто подивився б йому в очі. Я не знаю, що у нього в голові, але я впевнений, що він був здивований і шокований, після того, як пізнав силу нашого менталітету".

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