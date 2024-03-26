Зірка "Кріпосної" став двічі татом і показав перше фото крихітки

Артист і зірка серіалу "Кріпосна" Олексій Яровенко вдруге став батьком, показав свого сина і розсекретив його ім'я.

https://glavred.net/stars/zvezda-krepostnoy-stal-dvazhdy-papoy-i-pokazal-pervoe-foto-krohi-10552874.html Посилання скопійоване

У Олексій Яровенко народилася друга дитина - син Гліб / колаж Главред, фото Instagram

Відомий за історично-мелодраматичним серіалом "Кріпосна" актор (і колись учасник телешоу "Танці з зірками") Олексій Яровенко вдруге став батьком. Радісною новиною артист поділився у своєму Instagram.

Як зазначив Яровенко, у них із дружиною Ольгою Карповою народився другий син, якого вони назвали Глібом.

"Гліб Олексійович Яровенко! Спасибі, Ольго, за сина!" - підписав фото актор.

відео дня

Артист також виклав чорно-білий знімок, на якому він тримає ніжки малюка.

Хто такий Олексій Яровенко? Олексій Станіславович Яровенко (бєл. Аляксей Станіславович Яравенко; нар. 23 серпня 1987) - білоруський і український актор театру і кіно, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що зірка шоу "Ліга Сміху", військовий Віктор Рожевий повідомив, що вперше одружився. На фото з РАГСу і з весілля комік вперше показав свою обраницю.

Також у ЗМІ з'явилася новина про те, що Віталій Козловський уперше стане батьком. Чутки про швидке народження в сім'ї артиста дитини з'явилися лише через кілька днів після новин про його одруження.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред