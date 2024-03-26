УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Зірка "Кріпосної" став двічі татом і показав перше фото крихітки

Дмитро Відоменко
26 березня 2024, 02:00
Артист і зірка серіалу "Кріпосна" Олексій Яровенко вдруге став батьком, показав свого сина і розсекретив його ім'я.
Яровенко, дітки
У Олексій Яровенко народилася друга дитина - син Гліб / колаж Главред, фото Instagram

Відомий за історично-мелодраматичним серіалом "Кріпосна" актор (і колись учасник телешоу "Танці з зірками") Олексій Яровенко вдруге став батьком. Радісною новиною артист поділився у своєму Instagram.

Як зазначив Яровенко, у них із дружиною Ольгою Карповою народився другий син, якого вони назвали Глібом.

"Гліб Олексійович Яровенко! Спасибі, Ольго, за сина!" - підписав фото актор.

відео дня

Артист також виклав чорно-білий знімок, на якому він тримає ніжки малюка.

Хто такий Олексій Яровенко?

Олексій Станіславович Яровенко (бєл. Аляксей Станіславович Яравенко; нар. 23 серпня 1987) - білоруський і український актор театру і кіно, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що зірка шоу "Ліга Сміху", військовий Віктор Рожевий повідомив, що вперше одружився. На фото з РАГСу і з весілля комік вперше показав свою обраницю.

Також у ЗМІ з'явилася новина про те, що Віталій Козловський уперше стане батьком. Чутки про швидке народження в сім'ї артиста дитини з'явилися лише через кілька днів після новин про його одруження.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Instagram новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Хвора і цинічна істота": Зеленський жорстко відповів на закиди Путіна

"Хвора і цинічна істота": Зеленський жорстко відповів на закиди Путіна

23:22 Україна
СБУ готує привіт: Малюк анонсував нову "бавовну" і згадав про Кримський міст

СБУ готує привіт: Малюк анонсував нову "бавовну" і згадав про Кримський міст

22:34 Україна
Росія знову атакувала Україну дронами: в одній з областей - вибухи

Росія знову атакувала Україну дронами: в одній з областей - вибухи

22:08 Україна
Всі головні новини

Популярне

«Важкий час»: зрадниця Ані Лорак поплакалася через поведінку доньки 18545

"Важкий час": зрадниця Ані Лорак поплакалася через поведінку доньки

Чим обробити лопату, щоб не прилипала земля: забудете про брудний інструмент 11606

Чим обробити лопату, щоб не прилипала земля: забудете про брудний інструмент

Гороскоп на завтра 26 березня: Левам - проблеми на роботі, Дівам - релакс 11423

Гороскоп на завтра 26 березня: Левам - проблеми на роботі, Дівам - релакс

Учений назвав місто, де в разі захоплення РФ не залишиться українців 11331

Учений назвав місто, де в разі захоплення РФ не залишиться українців

Останні новини

04:00

"Бажаю цьому монстру самознищитися": українська співачка розпекла Ані Лорак

03:32

"Путіну потрібне м'ясо": Селезньов сказав, скільки росіян здатні мобілізувати у РФВідео

03:00

Хитрий фокус гарантує стовідсотковий результат: коли і як обрізати черешню

02:32

Як легко розморозити морозилку: з 2-ма хитрощами зробити це набагато простіше

02:00

Зірка "Кріпосної" став двічі татом і показав перше фото крихітки

РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на ПечерськуРФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську
01:15

Банани будуть ідеально свіжими до шести місяців: геніальний спосіб зберіганняВідео

25 березня, понеділок
23:22

"Хвора і цинічна істота": Зеленський жорстко відповів на закиди Путіна

22:44

Бійня в Крокус Сіті Хол: Путін досі приплітає "український слід"

22:34

СБУ готує привіт: Малюк анонсував нову "бавовну" і згадав про Кримський міст

Реклама
22:08

Росія знову атакувала Україну дронами: в одній з областей - вибухи

22:05

РФ обрала нову ціль на сході: ворог пішов на захоплення стратегічного міста

21:44

Може вибухнути і рознести стіни: інженер розповів, коли треба чистити бойлер

21:23

В операції РДК у Бєлгородській області виключно одне завдання - СелезньовВідео

21:14

Обстріли через день: військовий експерт спрогнозував дати нових ударів РФ

20:14

Що потрібно покласти в лунку при посадці картоплі: 5 найкращих варіантів

20:14

Щось стало холоднішати: рецензія на фільм "Мисливці за привидами"

20:09

У ворога великі втрати на сході: бригада ЗСУ "перемолола" сотні штурмовиків РФ

19:58

Масштабні удари по енергетиці: в Міненерго розповіли, що буде з тарифами

19:56

У НАТО відповіли Польщі після інциденту з російською ракетою: треба збивати

19:16

"Ситуація досить гаряча": росіяни націлились на стратегічне місто - офіцер ЗСУ

Реклама
19:10

Як РФ могла вдарити ракетами "Циркон" по КиєвуПогляд

19:08

Росіян розірвало на шматки: у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою

19:07

Як перевірити хліб на якість: 3 головні ознаки, на які варто звернути увагу

18:13

Бійня в Крокус Сіті Хол: Кремль відкрив "скриньку Пандори", Путіну погрожують помстою

18:10

Масштабні вибухи в Одесі: РФ атакувала Україну балістикою

18:04

Потужний удар на сході: знищено батальйон окупантів разом із танками та БМП

17:54

Є першочергові цілі: у ВМС анонсували нові "сюрпризи" для російського флоту

17:39

Ракета "Циркон": що відомо про "пустушку", яку нахвалював Путін

17:37

Зникне назавжди: що постелити на землю, щоб не росли бур'яни

17:30

Чому Польща злякалася збити російську ракету: експертний розбір

17:22

"Царство небесне": росіяни попрощалися з Пугачовою після теракту в "Крокусі"

17:13

Рейд полку Калиновського на територію Білорусі: полковник ЗСУ оцінив ризикиВідео

17:03

З БЧ у пів тонни: РФ вдарила по Києву новітніми ракетами – ЗМІ розкрили деталі

16:54

Чи можна пекти паски в п’ятницю: етнограф дала пояснення, яке здивує усіх

16:48

Ракетний удар по Україні: що шукає Росія?Погляд

16:43

"Кровожерливі нелюди": українські зірки відреагували на обстріл Києва

16:37

Наскільки американці реально високо цінують УкраїнуПогляд

16:15

ЗСУ завдали найбільшого удару по Севастополю з початку війни: нові деталіФото

16:02

Вставлятимуть палиці в колеса: шахіст-путініст рознився з приводу МОК

16:02

Ракетний удар РФ по Києву: кількість поранених зросла, що відомо про руйнуванняФотоВідео

Реклама
15:51

Орхідеї заквітнуть у два рази швидше: експерт розказала, як пришвидшити цвітінняВідео

15:39

Знайти собаку серед іграшок за 12 секунд зможе лише найуважніший: складна загадка

15:31

Макрон відкинув маячню Кремля про "причетність" України до теракту в Крокус-хол

15:28

Було 32 роки: alyona alyona втратила близьку людину

15:14

Через обстріли РФ тариф на світло доведеться підняти до 3,5 грн - експерт

15:12

Від захисту Одеси до боїв в окопах: п'ять сценаріїв участі Франції у війні з РФ

15:10

Скоро вже буде Паска: як зараз живе тіктокер Матвій із ЧеркащиниФотоВідео

14:56

Росія може створити дві нові армії: розвідка Британії попередила про загрози

14:46

Що таке птітім: чим корисний такий продукт і як його готувати

14:39

Чому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти