Зірка "Кріпосної" став двічі татом і показав перше фото крихітки

Відомий за історично-мелодраматичним серіалом "Кріпосна" актор (і колись учасник телешоу "Танці з зірками") Олексій Яровенко вдруге став батьком. Радісною новиною артист поділився у своєму Instagram.
Як зазначив Яровенко, у них із дружиною Ольгою Карповою народився другий син, якого вони назвали Глібом.
"Гліб Олексійович Яровенко! Спасибі, Ольго, за сина!" - підписав фото актор.
Артист також виклав чорно-білий знімок, на якому він тримає ніжки малюка.
Хто такий Олексій Яровенко?
Олексій Станіславович Яровенко (бєл. Аляксей Станіславович Яравенко; нар. 23 серпня 1987) - білоруський і український актор театру і кіно, повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що зірка шоу "Ліга Сміху", військовий Віктор Рожевий повідомив, що вперше одружився. На фото з РАГСу і з весілля комік вперше показав свою обраницю.
Також у ЗМІ з'явилася новина про те, що Віталій Козловський уперше стане батьком. Чутки про швидке народження в сім'ї артиста дитини з'явилися лише через кілька днів після новин про його одруження.
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