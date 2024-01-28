"Війна забрала у мене сім'ю": зірка "Кріпосної" звільнився з ЗСУ

Олександр Печериця пішов на фронт добровольцем, і зізнався про новий вид страху, який йому довелося там відчути.

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Актор-воїн Олександр Печериця пішов зі служби в ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Український актор Олександр Печериця ("Кріпосна", "Сага") у перші дні повномасштабної війни вступив у Територіальну оборону. Пізніше став воювати у складі 128-го батальйону на Харківському напрямку.

Нещодавно артист в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" повідомив, що пішов із ЗСУ, де прослужив понад півтора року. "Я звільнився за сімейними обставинами, бо в мене була така можливість...", - розповів Печериця.

Він не став приховувати емоції, коли розповідав про причини такого рішення - час на фронті був морально і фізично виснажливим, і одного разу він зрозумів, що наближається до межі. "Ця війна забрала в мене частково професію, спокій, сім'ю. Я не бачу, як росте моя дитина. Я плачу дорогу ціну, і для мене це непідйомний кредит у майбутньому. Я завжди плачу, коли мені надсилають відео з сином. Це дуже боляче, коли є ця відстань", - зізнався артист. Дружина і маленький син Олександра виїхали за кордон, рятуючись від жахів війни.

відео дня

Нині артист повернувся на службу до Національного драматичного театру імені Івана Франка. Але навіть улюблена сцена не може змусити його забути те, що він пережив на нулі.

"Я не раз, напевно, відчував таке під час обстрілів, і коли близько лягали снаряди, коли падало на голову те, що виривалося з тих вирв. Кожен раз була ця тривога і страх, що ми потрапимо в оточення, або зараз прилетить міна, або танчик буде обстрілювати нашу позицію. Ця тривога – про неї ніхто не говорить, але вона існує. Це такий страх, який дуже глибоко в тобі сидить, із яким ти намагаєшся просто домовитися і його зайвий раз не турбувати, але іноді він – як така величезна сила, яка розтікається твоєю кров'ю", - розповів Олександр Печериця.

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