Віталій Козловський уперше стане батьком - ЗМІ

Дуже скоро співак отримає ту сім'ю, про яку він мріяв довгі роки.

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Дружина Віталія Козловського вагітна первістком / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

У день свого 39-річчя український співак і військовий Віталій Козловський на всю країну оголосив про те, що одружився. Особистість дружини артист вважав за краще не розкривати, але преса і фанати впевнені, хто ж став його обраницею.

Другий сюрприз очікував шанувальників Козловського через кілька днів після новини про його одруження. Дуже скоро здійсниться давня мрія артиста - він стане батьком.

Віталій не робив жодних офіційних заяв із цього приводу, проте вагітність його дружини підтвердили виданню Oboz.ua одразу кілька джерел з оточення пари. Ймовірна дружина і майбутня мама первістка Козловського, за чутками, перебуває на останніх термінах вагітності.

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Варто зазначити, що навесні минулого року Віталій Козловський розповідав, що питання батьківства давно стояло для нього дуже гостро - морально він був готовий до дітей, проте в нього та його партнерки довгий час не виходило зачати. При цьому співак зазначив, що фізіологічних проблем, які могли б перешкоджати появі потомства, їхня пара не має.

Раніше стало відомо, що український ведучий Володимир Остапчук одружився зі своєю 23-річною подругою, журналісткою Катериною Полтавською. Юна дружина шоумена розкрила подробиці церемонії.

Також західні ЗМІ повідомляють, що зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон отримала пропозицію руки і серця від фронтмена Coldplay Кріса Мартіна після 7 років стосунків.

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