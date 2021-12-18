Зірка Comedy Club потрапив до лікарні з серйозним ураженням легенів

Тимур Батрутдінов госпіталізований з коронавірусом / instagram.com/timurbatrutdinov

Резидент Comedy Club 43-річний Тимур Батрутдінов потрапив до лікарні. Коміка госпіталізували з коронавірусом у Москві. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Батрутдінов захворів 9 грудня, повідомляє Telegram-канал Mash. У нього спостерігалися симптоми, характерні для ГРВІ: кашель і слабкість. Пізніше стан погіршився, тому лікарі вирішили перемістити його в стаціонар. Вже в лікарні у коміка виявили 25-50 відсотків ураження легенів.

До слова, Тимур Батрутдінов не виходить на зв'язок з шанувальниками з кінця листопада. Останнє, про що він заявляв, так це про постійний пошук коханої.

У 2020 році Батрутдінов зробив публікацію в Instagram з приводу того, що коронавірус нібито має масонський слід. За словами коміка, цю "штуку в стилі Дена Брауна", автора книги "Код Да Вінчі", не варто сприймати всерйоз. Він підкреслив, що вважає це "конспірологічною маячнею" та в кінці публікації дав людям поради щодо профілактики зараження коронавірусом.

Як повідомляв Главред, в кінці жовтня відомий телеведучий Савік Шустер здав тест на коронавірус і отримав позитивний результат. При цьому він повідомив, що зробив вже чотири щеплення від COVID-19.

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