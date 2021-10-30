Зробив чотири щеплення: Савік Шустер "підчепив" коронавірус

Савік Шустер "підчепив" коронавірус / скріншот з відео

Відомий телеведучий Савік Шустер здав тест на коронавірус перед вильотом до Києва з Італії й отримав позитивний результат.

Про зараження коронавірусом він повідомив у п'ятницю, 29 жовтня, в ефірі програми "Свобода слова", яку був змушений проводити не в студії, а дистанційно – за допомогою відеозв'язку.

"Сьогодні програма дуже незвичайна. По-перше, я не в студії, я в Італії. Так вийшло, що перед відльотом до Києва я здав тест, і він виявився позитивним. Тому я на ізоляції", - сказав Шустер на початку програми.

Він уточнив, що "застряг" в маленькому містечку в Південній Тоскані.

За його словами, самопочуття у нього "дуже хороше". Втім, це й не дивно, адже Савік Шустер уточнив, що зробив вже чотири щеплення від COVID-19.

Раніше ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков захворів на коронавірус. Він знаходиться на самоізоляції і поділився, як проходить його лікування.