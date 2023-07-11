'Знайомтесь із Френкі': Борис Джонсон увосьме став батьком

Френк Альфред Одіссей Джонсон народився зранку 5 липня.

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Борис Джонсон увосьме став батьком / колаж: Главред, скріншоти: instagram/carrielbjohnson

Дружина колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона Керрі повідомила, що хлопчик народився тиждень тому, 5 липня.

"Тиждень Френкі. Ласкаво просимо у світ, Френк Альфред Одіссей Джонсон. Він народився 5 липня о 9:15 ранку. Я люблю кожну хвилину сонної дитячої бульбашки. Бачити, як мої старші двоє обіймають свого нового брата з такою радістю та хвилюванням, було найпрекраснішим, що можна було побачити. Ми всі дуже вражені", - написала Керрі Джонсон у своєму Instagram.

Також вона подякувала працівникам пологового відділення Асоціації клінік Університетського коледжу Лондона.

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Малюк Френкі Джонсон став восьмою дитиною 59-річного Бориса Джонсона і третьою, яка народилася у стосунках із 35-річною Керрі Джонсон.

Нагадаємо, що дружина Бориса Джонсона показала рідкісне фото їхнього кудлатого дворічного сина. Керрі не втрималася, і показала, як виглядає Вілфред Лорі Ніколас - первісток в їх з Борисом парі, і молодший син прем'єр-міністра.

Дружина Бориса Джонсона розчулила вагітними фото на останніх термінах. Наприкінці травня жінка повідомила, що перебуває на 8 місяці вагітності. Вона опублікувала ніжні фото з круглим животиком і зі старшими малюками від політика.

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