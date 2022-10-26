Знамениту співачку "паралізувало" прямо на сцені: фанати прийшли в жах

Кеті Перрі / instagram.com/katyperry

Всесвітньо відома співачка Кеті Перрі шокувала всіх своїх фанатів прямо на сцені.

Співачка вирішили здивувати дивною мімікою на одному з виступів. На кадрах, що з'явилися в Мережі, видно, що права частина обличчя зірки ніби оніміла.

Видав виконавицю власне око. У якийсь момент він став мимовільно закриватися.

Розгублена Кеті Перрі кілька разів намагалася допомогти своєму обличчю, але око не слухалося.

Лише через кілька секунд її "відпустило" і Перрі продовжила концерт.

Ось тільки фанати вже почали припускати хворобу у співачки. Багато ж просто зізналися, що не на жарт злякалися за диву.

"Може, нерви?", "Це уколи?", "З нею явно щось відбувається", "Може, треба перестати ходити до косметолога?", "Їй терміново потрібна допомога", - написали глядачі під роликом в YouTube.

Відзначимо, співачка Кеті Перрі, коханий якої вже допомагає українським дітям у Молдові, підтримала нашу країну під час своїх концертів.

Американська виконавиця на п'яти виступах у Лас-Вегасі зі сцени закликала глядачів пошуміти за Україну і послала Путіна.

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