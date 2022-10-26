Знамениту співачку "паралізувало" прямо на сцені: фанати прийшли в жах

Розгублена Кеті Перрі кілька разів намагалася допомогти своєму обличчю, але око не слухалося.
Всесвітньо відома співачка Кеті Перрі шокувала всіх своїх фанатів прямо на сцені.
Співачка вирішили здивувати дивною мімікою на одному з виступів. На кадрах, що з'явилися в Мережі, видно, що права частина обличчя зірки ніби оніміла.
Видав виконавицю власне око. У якийсь момент він став мимовільно закриватися.
Розгублена Кеті Перрі кілька разів намагалася допомогти своєму обличчю, але око не слухалося.
Лише через кілька секунд її "відпустило" і Перрі продовжила концерт.
Ось тільки фанати вже почали припускати хворобу у співачки. Багато ж просто зізналися, що не на жарт злякалися за диву.
"Може, нерви?", "Це уколи?", "З нею явно щось відбувається", "Може, треба перестати ходити до косметолога?", "Їй терміново потрібна допомога", - написали глядачі під роликом в YouTube.
Відзначимо, співачка Кеті Перрі, коханий якої вже допомагає українським дітям у Молдові, підтримала нашу країну під час своїх концертів.
Американська виконавиця на п'яти виступах у Лас-Вегасі зі сцени закликала глядачів пошуміти за Україну і послала Путіна.
Читайте також:
- Молодша дочка Віри Брежнєвої показала рідкісне фото свого батька-першого чоловіка співачки
- У "найтитулованішої" співачки Ані Лорак скасувалися гастролі Європою
- "Понаїхали, б...": співачка Наргіз обматюкала Кіркорова