"Зла мумія з фільму жахів": засушену путіністку Долину женуть зі сцени відкритим текстом

67-річна Лариса Долина відчайдушно намагається звернути на себе увагу глядачів - привабливість стрімко згасає, та й якість її виступів в силу віку артистки залишає бажати кращого.
І якщо раніше про те, що пора б їй закінчити кар'єру співачки, Долиній натякали ненависники, то тепер про це заговорили і колеги артистки, мовляв видихнулася Лариса.
Зокрема оперна співачка Марія Максакова у своєму недавньому інтерв'ю розповіла, що для неї Долина з непоганої джазової співачки перетворилася на посміховисько, страшилку, яка не змогла вчасно та з гідністю піти зі сцени. При цьому Максакова здивована, що артистка сама, схоже, цього не розуміє, або відмовляється розуміти.
"Вона - зла, самотня, без коріння. Вона даремно ображається, коли її порівнюють з мумією з фільму жахів", - каже оперна діва.
Сама Долина цей випад на свою адресу поки не коментувала, проте всі знають про її скандальний характер, так що слухачі впевнені - необрозумна спроба співачки-путіністки пропіаритися за рахунок інших не за горами.
Раніше ми писали, що співачка Лариса Долина влаштувала "спекотні" танці на Мальдівах. Напередодні 67-річна Долина заявила, що хоче гарненько відпочити на морі. Путіністка втекла з Росії на Мальдіви і вбралася не за віком.
Крім того, кілька тижнів тому, Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна співачка заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.
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