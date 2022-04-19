Злата Огневич закликала Силу предків на допомогу Україні, та чуттєво виконала Пісню про рушник

Злата Огневич заспівала пісню Рідна мати моя (Пісня про рушник) / instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич з початку війни в Україні займається підтриманням бойового духу - дає польові концерти, поширює корисну інформацію в соціальних мережах.

Але не менш важливу місію вона виконує, як артистка - не забуваючи про своє покликання, вона несе в маси красу і співучість української культури.

Так, для підтримки в кожному українці віри в швидку перемогу України над окупантом, і для об'єднання загальних молитов за життя українських захисників, Огневич виконала Пісню про рушник.

"Рідна мати моя", як ще називають цей твір українського поета Андрія Малишка, ідеально підходить в якості своєрідної молитви, благословення для змученого українського народу.

Огневич чуттєво виконала пісню, слова якої відомі багатьом, під власний акомпанемент, і закликала звертатися до сили своїх предків:"Я вірю в силу думки. А коли ця думка спільна в мільйонів людей - вона набуває великої енергії і втілюється в реальність.Закликаю щодня думати про Перемогу! Посилати силу нашим захисникам, звертатися до предків і Сили нашого роду з проханням допомогти, захистити. Наша рідна земля нам допоможе, в Україні чимало місць сили, і багато хто про це знає. Відчуйте! Єднаймося! Віримо! Сила поколінь врятує Україну!"

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Раніше співачка Злата Огневич запропонувала обміняти своє життя на порятунок життів всіх тих, хто зараз перебуває в блокаді в Маріуполі.

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