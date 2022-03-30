Жінки України за мир: Злата Огневич взяла в руки автомат

Співачка поділилася заповітною мрією всього українського народу.
Українська співачка Злата Огневич залишається в Києві, щоб допомагати захисникам і захисницям міста боротися з російським окупантом.
Під час одного з волонтерських заходів артистку сфотографували у бронежилеті і з автоматом в руках.
У підписі до знімка Огневич подякувала кожному, хто в силу власних можливостей наближає перемогу і мир в Україні.
"Станом на сьогодні Україну знають і шанують в усьому світі. Скоро ми переможемо ворога і обіймемось з рідними й будемо від щастя плакати. Поліція Києва на варті й охороняє місто і його мешканців. Дякую кожному, кожній❤️",- пише артистка.
Також співачка поділилася своєю заповітною мрією, яка збігається з надіями кожного українця сьогодні: "Якщо спитаєте про мою заповітну мрію, я відповім— це ДЕБЛОКАДА Маріуполя і ПЕРЕМОГА України. Звільнити людей, припинити геноцид і надати підкріплення ТИТАНОВИМ ГЕРОЯМ, всім нашим бійцям, які перебувають наразі в Маріуполі, захищають Україну. Вони присягали народу України. І я вірю, що деблокада відбудеться! А за нею— подальше звільнення півдня і сходу".
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Раніше українська співачка Оля Полякова заявила, що зараз по лікоть в українській крові руки не тільки у кремлівських політиків, а й у знаменитостей, що смиренно їх підтримують. Їх співачка назвала "дірками" шоу-бізнесу.
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