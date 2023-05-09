Злата Огневич зганьбилася на гей-весіллі колишнього учасника Холостячки

Співачку врятувала чиста випадковість - Огневич допомогла інша гостя церемонії.

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Злата Огневич розповіла про конфуз на весіллі Андрія Хветкевича / instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич прийняла пропозицію фотографа і фрідайвера Андрій Хветкевича стати дружкою на його весіллі. З чоловіком артистка познайомилася на романтичному реаліті-шоу Холостячка. Хветкевич мав всі шанси виграти та завоювати серце Огневич, проте вибув за два кроки до фіналу.

Незважаючи на це, між Андрієм і Златою встановилися теплі дружні стосунки. Вона підтримала фотографа, коли він у серпні зізнався у своїй бісексуальності та зробив пропозицію руки і серця своєму давньому бойфренду.

У листопаді чоловік покликав співачку на весілля, і ось церемонія відбулася. Огневич в ній була відведена важлива роль, але артистка була близька до того, щоб зганьбитися по повній програмі.

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На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що через непорозуміння своїм вбранням вона повністю порушила дрес-код вечірки і була "золотою вороною" серед зелених суконь і костюмів. На щастя, її виручила одна з гостей, яка завбачливо взяла з собою запасну сукню.

"Я була за секунду від провалу. Я не правильно зрозуміла дрескод. Думала або зелений або золотий, а виявилося треба було тільки в зеленому. Але мене врятувала Аня з України. Вона взяла додаткову сукню з собою. І, о щастя, у нас виявилися однакові параметри", - розповіла співачка. Втім, Хветкевич, що з'явився в кадрі, зазначив, що Злата і в попередній сукні виглядала шикарно.

Злата Огневич розповіла про конфуз на весіллі Андрія Хветкевича / instagram.com/zlata.ognevich

Раніше Андрій Хветкевич ефектно визнав свою сексуальну орієнтацію, та зробив пропозицію своєму обранцеві, з яким зустрічався ще до зустрічі з Огневич. Співачка підтримала рішення чоловіка.

Також учасник 2 сезону Холостячки зі Златою Огнєвіч, підводний фотограф і фрідайвер Андрій Хветкевич розповів, хто з суперників на проекті йому подобався, як чоловік.

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