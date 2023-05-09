УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Злата Огневич зганьбилася на гей-весіллі колишнього учасника Холостячки

Анна Підгорна
9 травня 2023, 13:51 оновлено 9 травня, 13:51
413
Співачку врятувала чиста випадковість - Огневич допомогла інша гостя церемонії.
Злата Огневич, Андрій Хветкевич з нареченим
Злата Огневич розповіла про конфуз на весіллі Андрія Хветкевича / instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич прийняла пропозицію фотографа і фрідайвера Андрій Хветкевича стати дружкою на його весіллі. З чоловіком артистка познайомилася на романтичному реаліті-шоу Холостячка. Хветкевич мав всі шанси виграти та завоювати серце Огневич, проте вибув за два кроки до фіналу.

Незважаючи на це, між Андрієм і Златою встановилися теплі дружні стосунки. Вона підтримала фотографа, коли він у серпні зізнався у своїй бісексуальності та зробив пропозицію руки і серця своєму давньому бойфренду.

У листопаді чоловік покликав співачку на весілля, і ось церемонія відбулася. Огневич в ній була відведена важлива роль, але артистка була близька до того, щоб зганьбитися по повній програмі.

відео дня

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що через непорозуміння своїм вбранням вона повністю порушила дрес-код вечірки і була "золотою вороною" серед зелених суконь і костюмів. На щастя, її виручила одна з гостей, яка завбачливо взяла з собою запасну сукню.

"Я була за секунду від провалу. Я не правильно зрозуміла дрескод. Думала або зелений або золотий, а виявилося треба було тільки в зеленому. Але мене врятувала Аня з України. Вона взяла додаткову сукню з собою. І, о щастя, у нас виявилися однакові параметри", - розповіла співачка. Втім, Хветкевич, що з'явився в кадрі, зазначив, що Злата і в попередній сукні виглядала шикарно.

Злата Огневич
Злата Огневич розповіла про конфуз на весіллі Андрія Хветкевича / instagram.com/zlata.ognevich

Раніше Андрій Хветкевич ефектно визнав свою сексуальну орієнтацію, та зробив пропозицію своєму обранцеві, з яким зустрічався ще до зустрічі з Огневич. Співачка підтримала рішення чоловіка.

Також учасник 2 сезону Холостячки зі Златою Огнєвіч, підводний фотограф і фрідайвер Андрій Хветкевич розповів, хто з суперників на проекті йому подобався, як чоловік.

Інші новини про Злату Огневич:

шоу-бізнес Злата Огневич новини шоу бізнесу Холостячка 2021
Реклама

Головне за день

ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: війська РФ налякані, а армія України вже контрнаступає

ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: війська РФ налякані, а армія України вже контрнаступає

14:51 Україна
"Все, матусю, я побіг": на фронті загинув "Сокіл", який виконував шалені спецоперації

"Все, матусю, я побіг": на фронті загинув "Сокіл", який виконував шалені спецоперації

14:33 Ексклюзиви
ЄС готовий дати Україні 1 млн артснарядів: Зеленський назвав умову перемоги над РФ

ЄС готовий дати Україні 1 млн артснарядів: Зеленський назвав умову перемоги над РФ

14:29 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:28

Пугачова написала приурочене до 9 травня звернення: росіяни в істериці

15:13

"Народи мені дитину": Кіркоров благав відому співачку про спадкоємцяВідео

15:11

Ягоди будуть соковитими завжди: чудове полуничне варення за 5 хвилин - рецепт смакотаВідео

14:57

Favbet Foundation передав бригаді ЗСУ на південний напрямок позашляховик Mitsubishi L200

14:53

"Спасібушечка" Лоран побажала покійним бабусям і дідусям "перемоги над нацизмом"Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:51

ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: війська РФ налякані, а армія України вже контрнаступаєВідео

14:35

Любителі путініста Лепса у Львові отримали повісткиВідео

14:33

"Все, матусю, я побіг": на фронті загинув "Сокіл", який виконував шалені спецопераціїЕксклюзив

14:32

Що не можна зберігати в гаманці: 5 предметів, які блокують грошовий потік

Реклама
14:31

Жінка робила манікюр протягом багатьох років - тепер вона ледве може рухати руками

14:29

ЄС готовий дати Україні 1 млн артснарядів: Зеленський назвав умову перемоги над РФВідео

14:19

Єдине відеоінтерв’ю з Валерієм Залужним за час війни покажуть у проєкті "Рік. За кадром"Відео

14:17

Тома Круза запідозрили в романі з розлученою Шакірою - ЗМІВідео

14:14

На параді в Москві був тільки один танк, і той виготовлений в УкраїніВідео

13:54

На Донбасі загинув співробітник Офісу президента - ЄрмакВідео

13:51

Злата Огневич зганьбилася на гей-весіллі колишнього учасника Холостячки

13:43

"Техніка залишилася в Україні": у Мережі розчихвостили ганебний парад Путіна на Красній площіВідео

13:31

Життя зміниться: що означає номер квартири і як вибрати щасливий ключик

13:26

У Новосибірську російські партизани спалили бомбардувальник РФ Су-24Відео

12:56

Як українцям отримати 40 тисяч грн допомоги: чому потрібно поспішитиВідео

Реклама
12:47

Зірка Жіночого кварталу розкритикував Олега Псюка: "Невідомий, а поводиться, як Каньє Вест"

12:41

Гороскоп на завтра 10 травня 2023: Дівам - несподіваний дзвінок, Рибам - віщий сонВідео

12:40

У Варшаві на "День Перемоги" російських дипломатів розбудили сиренами та вибухамиВідео

12:27

Щастить не всім: що значить, якщо кішка лежить або спить на людині

12:25

Струхнув і почав озиратися: Путіна налякала дивна "бавовна" на параді в МосквіВідео

12:08

Припинення вогню і мирні переговори в Україні зараз неможливі – генсек ООН

11:55

Чому не можна прибирати павутину в будинку і що вона віщує

11:50

"Схожа на Путіна - стежить за вами": Галкін повеселив фанатів фото риби з "обличчям" диктатораВідео

11:47

Пригожин може здати Бахмут і влаштувати путч: Кисельов розкрив сценарій заколоту у РФВідео

11:43

А де, вибачте за слово, армата?Погляд

11:43

Таку смакоту ви ще не куштували: таємний інгредієнт зробить тушковану капусту незрівнянноюВідео

11:30

Загадка на увагу: потрібно знайти синє гумове коло в аквапарку

11:27

Тіна Кароль вважає свій виступ на Євробаченні ганьбою: "Мій комплекс меншовартості"Відео

11:20

"Армія біжить": після ігнорування ультиматуму Пригожин видав правду про ситуацію на фронтіВідео

11:06

В Україну нарешті йде потепління: синоптики назвали точну датуВідео

10:43

Як кішка дякує господарю: цікаві факти про те, як зрозуміти свого улюбленця

10:38

"Парад вбивць": у Зеленського рознесли "побєдобєсіє" в Москві після ракетного удару по Україні

10:31

Валізка Путіна, смішний Шойгу і танк 1940-х років: як пройшов парад на Красній площіВідео

10:27

Солдати у чорних мішках: у мережі саркастично показали, яким має бути парад в Москві на 9 травня

10:26

"Ми почнемо контрнаступ негайно": Шмигаль заявив, що ЗСУ готуються до успішної операціїВідео

Реклама
10:25

"Ми повинні допомогти Україні в боротьбі": Нідерланди хочуть віддати ЗСУ винищувачі F-16 - прем'єрВідео

09:56

Велика Британія готується відправити в Україну ракети дальністю до 300 км - The Washington Post

09:48

"Це був не Путін": у ГУР розповіли про двійника диктатора

09:25

"У хід підуть табакерка і шарф": Кисельов описав сценарій повалення Путіна в РФВідео

09:00

В Україні подорожчав продукт, без якого немислима більшість страв: що сталося

08:46

"Довго не проживе": Кисельов спрогнозував долю Пригожина, якщо він програє боротьбу за владуВідео

08:36

Втрачені життя дітей – ціна війн в Україні та Карабаху

08:34

"Змінили правила гри" в Україні: в Ірані цинічно похвалилися ефективністю "Шахедів"Відео

08:06

"Победобесию" прийшов кінець, і це прекрасноПогляд

08:00

Як меліса діє на організм людини: побічні ефекти улюбленого чаюВідео

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти