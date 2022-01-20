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"Ти сіла в калюжу": Кондратюк нагадав, як Могилевська потрапила до скандалу через Януковича

20 січня 2022, 02:21

Як розповів продюсер, у 2004 році весь проєкт Шанс мав агітувати за Віктора Януковича, хоча учасники були проти цього.

Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк згадав про скандал з Могилевською / Главред

Відомий продюсер Ігор Кондратюк раптом кинувся згадувати минуле і нагадав про скандал, в який потрапила співачка Наталія Могилевська через агітацію за Віктора Януковича в далекому 2004 році.

Як розповів він в інтерв'ю ISLND TV, в 2004 році весь проєкт Шанс мав агітувати за Віктора Януковича, хоча учасники були проти цього.

"Тут історія така. Це був контракт, який підписав канал Інтер на рекламну агітацію Партії регіонів. Одним з пунктів була участь проєкту "Шанс", - розповів Кондратюк.

Після цього Кондратюк поговорив з продюсером Владом Ряшиним і сказав, що їздити з агітацією не буде. Але Наталя Могилевська "відзначилася".

"Мені прийшла sms, що ми почали зйомки, Кузьма спізнюється, Наталя спізнюється. Пізніше мені дзвонять і кажуть, у нас проблема - народ бунтує. 2004 рік. Я кажу: "Чого народ бунтує?" Наталія Могилевська на 5 каналі, там було якесь живе шоу, туди пішла Могила і сказала, що весь "Шанс" за Януковича. Весь "Шанс" був проти Януковича. За кого була Могилевська не знаю, швидше за все за Януковича. Все стало. Всі сказали, що зараз збираються, всі оператори йдуть", - розповів Кондратюк.

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Деталі скандалу

Продюсер також повідав, як йому вдалося викрутитися в цій ситуації.

"Наталя приїхала на канал. Був грандіозний скандал. Ми говоримо: "Ти б про себе говорила, ти б нас не приплітала". Нас там 40 чоловік знімальна група, ми тут причому. Давай проведемо голосування і ти побачиш, хто за кого і що ти сіла в калюжу", - згадав деталі Кондратюк.

Також Ігор розповів, як не захотіли лагодити їхній автобус зі спущеними шинами через те, що нібито їхня команда за Януковича.

Раніше Главред писав про те, що Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента Володимира Зеленського, в якій вимагає заборонити будь-які концерти російських зірок в Україні. Він проти того, щоб один артист виступав і для росіян-окупантів, і для українців.

Шоумен назвав "диким і безчесним" те, що концерти росіян в Україні досі не заборонені. Також він додав, що дозволяти російським зіркам виступати в Україні – це нонсенс і колаборація з агресором.

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Наталія Могилевська Партія регіонів Ігор Кондратюк Віктор Янукович шанс новини шоу бізнесу
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