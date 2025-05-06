Улюбленець Лесі Нікітюк не на жарт налякав ведучу: "Почали відмовляти ноги"

Нікітюк розповіла, як і чому опинилася з Рафіком у ветклініці.

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Леся Нікітюк новини - ведуча розповіла про проблеми її пса зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Короткий зміст:

У пса Лесі Нікітюк почали відмовляти ноги

Леді Ле розповіла, як рятувала Рафіка

У 2018 році українська ведуча, акторка і модель Леся Нікітюк завела собі відданого компаньйона - вест-хайленд-вайт-тер'єра на прізвисько Рафаель. Рафік став невід'ємною і важливою частиною життя своєї зіркової господині і справжньою зіркою її блогу в Instagram.

Сьогодні Нікітюк повідомила, що її улюбленець, якому в серпні виповниться 7 років, потрапив у лікарню - з самого ранку в нього почали відмовляти ноги. Перелякана ведуча пройшла з ним усі необхідні обстеження і маніпуляції, щоб з'ясувати причину поганого самопочуття пса, і допомогти йому прийти до тями - рентген, УЗД, аналіз крові.

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На все це Леся витратила кругленьку суму, і дізналася діагноз Рафаеля - гастрит. "Нагазував мені на 5 тисяч. Щаслива, що в мене є ти - мій улюблений пес Рафік", - з легкою іронією написала знаменитість у своєму блозі.

Леся Нікітюк новини - ведуча розповіла про проблеми її пса зі здоров'ям / instagram.com/lesia_nikituk

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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