Наречений Анни Трінчер потрапив до лікарні - знадобилося хірургічне втручання

Нареченому Анни Трінчер знадобилася термінова операція / instagram.com/annatrincher_official

Співачка і актриса Анна Трінчер налякала шанувальників фотографією свого нареченого, блогера Олександра Волошина в лікарні.

Артистка поділилася знімком, на якому зображений її коханий без свідомості в кисневій масці.

Трінчер приїхала підтримати Волошина в лікарню - йому знадобилася операція на нозі.

Раніше, під час гри в футбол, він порвав зв'язку, і повернутися до гри не може без хірургічного втручання.

Тому наречений Трінчер відправився на операцію на нозі. Момент його відходу після наркозу після операції і потрапив на фотографію, зроблену співачкою. Тепер йому належить лікування і реабілітація після хірургічного втручання.

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Блогер Олександр Волошин потрапив до лікарні / instagram.com/annatrincher_official

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