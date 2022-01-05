Артур Логай розкрив подробиці зйомок комедійного серіалу від Студії Квартал 95 Дім Бобринських

Кадр зі зйомок комедійного серіалу від Студії Квартал 95 Дім Бобринських / Пресслужба

Вже зовсім скоро на телеканалі 1+1 вийде новий комедійний серіал Дім Бобринських від Студії Квартал 95.

Серіал розповість про життя родини, яке змінилося в одну мить, коли під час проведення спіритичного сеансу Олександр Бобринський випадково переносить з позаминулого віку свого прапрапрадіда графа Андрія Бобринського просто з його весілля.

Графа, який опиняється у своєму ж маєтку, але через 150 років зіграє актор, переможець Танців з зірками-5 Артур Логай.

"Мій персонаж - граф Андрій Олександрович Бобринський. Цей герой, як і сам проект, для мене став чимось особливим. Мені водночас страшно, хвилююче і так само тепло. Дім Бобринських для мене насамперед про сім'ю, про цінності та про кохання. І зараз я говорю не тільки про сюжет і героїв, а про все, через що ми пройшли, починаючи від кастингу до останнього знімального дня. З якою старанністю, запалом та любов'ю знімальна група намагається зробити так, щоб глядачі змогли все це відчути і в потрібних моментах посміхнутися, посміятися, а десь і засумувати", - прокоментував Артур Логай.

Актор також додав, що до початку зйомок був тривалий та цікавий підготовчий період. Артур навчився робити трюки, їздити верхи, фехтувати та багато чого іншого.

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Кадр зі зйомок комедійного серіалу від Студії Квартал 95 Дім Бобринських / Пресслужба

Нагадаємо, у серіалі родина Бобринських намагається довести право власності на весь 4-х поверховий маєток і сподівається, що граф допоможе їм у цьому. Так, дворянин тепер живе у звичайній сучасній сім'ї, стосунки у якій через побутові проблеми не можна назвати ідеальними. З одного боку, своєю присутністю граф створює додаткові труднощі своїм родичам, але в той же час допомагає вирішити багато їхніх проблем, ризикуючи залишити свого власного нащадка, який має от-от народитись, без батька.

Стаючи на захист сімейних цінностей, граф занурює праправнуків у вир пригод, не замислюючись, що саме його вчинки можуть стати причиною проблем родини на декілька поколінь вперед.

Головні ролі в серіалі зіграють Артур Логай, Володимир Глотов, Ольга Атанасова, Віталій Салій, Лі Берлінська, Станіслав Боклан, Олексій Вертинський, Вероніка Лук'яненко та інші.

Над виробництвом нового серіалу на замовлення 1+1 працює Студія Квартал 95.

Генеральний продюсер від телеканалу 1+1 - Кривицький Максим, продюсери - Єремєєва Олена, Борис Шефір, Сергій Демидов, Валерія Ткачук, Дарина Жукова.

Креативний продюсер та автор сценарію – Олександр Щур.