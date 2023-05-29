"Жанну я як любив, так і люблю": Алан Бадоєв заступився за колишню дружину

Жанні Бадоєвій не місце в санкційних списках, і вона зможе це довести, переконаний кліпмейкер.

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Алан Бадоєв заступився за Жанну Бадоєву, яка продовжує працювати в рф / колаж: Главред, фото: instagram.com/zhanna_badoeva, instagram.com/alanbadoev

Український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв до початку повномасштабної війни в Україні вважав себе громадянином світу. Військові злочини країни-агресора переконали його, що у своїх переконаннях необхідно бути суворішими. Тому Бадоєв засуджує артистів українського походження, які продовжують зберігати лояльність до рф.

Проте по відношенню до своєї колишньої дружини, ведучої Жанни Бадоєвої, яка мовчить про війну і продовжує вести розважальну передачу про подорожі на одному з пропагандистських каналів країни-окупанта, він досить м'який.

В інтерв'ю для Раміни Есхакзай режисер висловив переконання, що Жанні Бадоєвій не місце в списку санкцій РНБО, в який ведуча потрапила на початку цього року. Він переконаний, що її незавидне становище можна і потрібно оскаржувати, але вже після перемоги України.

"Я казав від самого початку, що зараз не час [сваритися - неценз.]. Жанну я як любив, так і люблю. Вона мати моєї дитини, а для мене це святе. Коли закінчиться війна, підемо і розберемо ці списки, і дещо пояснимо. Але це буде лише, якщо Жанна захоче. Якщо вона там зараз є в списках, ми погоджуємося. Хай так і буде, але нам є що сказати і що показати теж. Коли прийде час висловитися і щось показати, Жана з чоловіком це зробить. Але це не зараз, і я не маю права це робити", - висловив свою думку Алан Бадоєв.

Дивіться, хто ще зі знаменитостей потрапив до санкційного списку РНБО у січні 2023 року:

Раніше стало відомо, що лояльна до країни-агресора українська співачка Maruv планує повернутися в Україну після війни - вона з чоловіком і дитиною розробила "безпечний план".

Також російський комік Максим Галкін, який визнаний в рф іноагентом через антивоєнну позицію, вперше розповів, як приймав рішення покинути країну-агресора, і коли виїжджав.

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