"Жалюгідне видовище": співачка Волочкова зганьбилася, виступаючи в російському селі

Шанувальники Анастасії воліють дивитися на шпагати, ніж слухати її спів.
Російська балерина, яка перекваліфікувалася на співачку, дала концерт в російському селі Бужарово. Її жорстко висміяли шанувальники.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео-уривок виступу, на якому виконала
"Вчора після мого творчого вечора виконала пісню напередодні випуску мого кліпу "ковток любові" на площі в поселенні Бужарово для тих, хто не зміг потрапити на творчий вечір", - написала Волочкова в підписі до посту.
Судячи з коментарів під відео, шанувальники Анастасії воліють дивитися на шпагати, ніж слухати її спів.
"Жах", "жалюгідне видовище", " рухи якісь безглузді. Вибачте, але у вас немає почуття ритму. Як ви співаєте?", "Судячи з тіней на банері, там 4 людини, офігеть успіх", - писали в коментарях під постом.
Раньше Волочкова показала дочку, яка вже давно живе батьком. 16-річна Аріадна приїхала до мами в гості. На своїй сторінці в Instagram опублікувала два знімки, на яких вони проводять час з донькою.
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