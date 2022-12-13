"Шкодую, що колись співпрацювала": Дорофєєва покаялася за роботу на російському ринку

Українська попспівачка Надя Дорофєєва шкодує, що раніше виступала в Російській Федерації і співпрацювала з російськими проєктами.

Надя Дорофєєва покаялася за роботу на російському ринку / Колаж фото Instagram і https://ua.depositphotos.com

Відома українська поп-співачка Надя Дорофєєва публічно покаялася в тому, що раніше регулярно давала концерти в Росії і регулярно співпрацювала з російськими продюсерами. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 12 грудня.

Дівчина сказала, що зважилася на зізнання після перегляду відеоролика на YouTube-каналі "Загін кіноманів" під назвою "Чому ми це дивилися: "Няня Віка", "Солдати", "Кадети"".

В одному з фрагментів відео йдеться − пісня "Навернопотоумчто" з репертуару українського гурту "Врємя і стєкло", участю в якому прославилася Дорофєєва, прозвучала в російській комедії невисокого штибу "Чоловіки проти жінок. Кримські канікули " (2018). Причому зйомки проходили в анексованому РФ Криму.

"Я чомусь досі не бачив вибачень Дорофєєвої перед українцями за бізнес з РФ", – заявив автор каналу, блогер Віталій Гордієнко.

Дорофєєва заявила, що за останній час усвідомила, що РФ є країною-злочинцем і порушує права українців "не дев'ять місяців, не вісім років, а століттями". Артистка також підкреслила, що "мистецтво не буває аполітичним".

"Про моє минуле і Росію. Про те, що моя пісня грає там, я не знала, тому що як виконавець я не контролюю і найчастіше не в курсі таких речей, але це неважливо, це мене не виправдовує і нічого не змінює. До 24 лютого я була інфантильною і безвідповідальною. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Більш того, я вважала, що бути аполітичною круто і дуже креативно. [ ... ] Шкодую, що колись співпрацювала з їх ринком в будь-якій формі і не розуміла, що співпрацюю зі злом. Вибачте, що не зрозуміла цього всього раніше", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше колишній чоловік Наді Дорофєєвої, співак і комік Владимир Дантес емоційно оцінив роман співачки і Міші Кацуріна, а також розповів, які стосунки зараз у любовному чотирикутнику.

Сама ж співачка поділилася романтичним фото поцілунку з новим коханим, яке тут же стало предметом для нових обговорень, засуджень і пліток.

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