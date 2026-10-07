"Змусили закрити рота": Оля Цибульська розкрила, як схудла на 15 кілограмів

Співачка здивувала шанувальників вражаючими змінами у зовнішності.

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Як схудла Оля Цибульська / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Цибульська, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Чому 40-річну Олю Цибульську перестали впізнавати шанувальники

Яка трагедія змусила артистку кардинально змінитися

Відома співачка Оля Цибульська привернула до себе підвищену увагу публіки через вражаючі зовнішні зміни. Артистку буквально перестали впізнавати на вулиці, а сама вона з гумором реагує на чутки про пікантні причини такого перетворення. В інтерв’ю OBOZ.ua виконавиця розкрила справжні причини своїх змін.

Цибульська жартома зазначила, що приписує собі роман із молодим обранцем, хоча насправді вона вже давно щаслива у шлюбі.

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Як Оля Цибульська виглядає зараз / скрін з відео

"Я вже казала, що в мене є молодий коханець, але чомусь ніхто не вірить. І, чесно кажучи, мені навіть трохи прикро: чому в мої 40 років у мене не може бути молодого коханця? Та й взагалі я вже давно в тривалому шлюбі", - заявила співачка.

Як виявилося, за серйозною трансформацією співачки ховається глибока особиста драма через втрату батька. Пережити трагедію Олі допомогли поради психолога та лікаря, які порекомендували "виводити стрес через тіло" за допомогою спорту, активної роботи та руху. Додатковою мотивацією для артистки стали невдалі знімки шанувальників, зроблені з партеру знизу.

Оля Цибульська - фігура після схуднення / фото: instagram.com, Оля Цибульська

"Насправді я навіть тим людям, хто фотографував мене на концертах з партеру, та ще й знизу, вдячна. Вони буквально змусили мене закрити рот. Я навіть викладала ці фотографії у себе в Instagram: ось я, ось моє тіло, ось ці складки - все як є", - підсумувала Цибульська.

Оля Цибульська / інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Настя Каменських показала в Instagram свою колекцію брендових сумок і гардероб після переїзду до США. Співачка без сорому зізналася, що практично всі розкішні речі їй подарував чоловік Потап.

Також у віці 102 років померла найстаріша володарка "Оскара", американська актриса Єва Марі Сейнт. Зірка культового фільму "У порту" назавжди увійшла в історію світового кінематографа завдяки своїй дебютній ролі, яка принесла їй заповітну статуетку.

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Про персону: Оля Цибульська Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (виступала в дуеті "Небезпечні зв’язки" з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроектів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".

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