Заселяться роми: екс Остапчука пообіцяла влаштувати веселе життя ведучому з новою дружиною

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука - нотаріус і блогер Христина Горняк влаштувала на своїй сторінці в Instagram сесію питань-відповідей зі своїми фоловерами.
І, звичайно ж, їх цікавило, як закінчилася історія із спільним будинком Остапчука і Горняк, який вони придбали ще будучи в шлюбі. До слова, телеведучий разом зі своєю новою дружиною Катериною Полтавською, робить у спільному будинку ремонт і планує переїжджати туди з нею.
Крім того, Остапчук з Полтавською записали свій ФОП на цей будинок.
"Скажу вам, це не найбільший треш, який відбувався з моїми особистими речами і т.д... на голову не налазить, як деяким дівчатам таке ок. Просто ми ж домовлялися, я не виношу сварки. Але за будинок прикро. Та хай не думають, що їм там буде добре удвох. Будемо або втрьох, або ще мої друзі ромале із Закарпаття будуть. Просто у мене ще купа часу позовної давності", - прокоментувала Гірник.
Вона також з гумором поставилася до того, що парочка продовжує робити ремонт у спільному будинку. За її словами, це навіть на користь, адже при продажу, будинок буде коштувати дорожче.
Хто такий Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своїм голосом, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія і син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге на Христині Горняк, але вже через рік розлучився.
Також він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.
У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали пов'язані з його колишніми і справжніми.
Нагадаємо, раніше 23-річна дружина шоумена і телеведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська чесно зізналася, чи не боїться, що ведучий може піти від неї ‒ як він робив це зі своїми попередніми дружинами.
Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають в Канаді, тому поки вони не спілкуються.
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