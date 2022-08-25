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Залужний наказав не відправляти на передову гурт "Антитіла"

25 серпня 2022, 21:21

Музиканти залишаться у складі територіальної оборони Києва.

группа Антитела
Гурт "Антитіла" не будуть відправляти на передову / Instagram/antytila_official

Відомий український гурт "Антитіла" повертається з фронту до Києва і займеться творчістю. З перших днів війни вони пішли на фронт як парамедики. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наказав більше не відправляти музикантів у зону бойових дій. Про це артисти повідомили на сторінці гурту.

Вони зазначили, що повертаються з Харківської області, але будуть продовжувати залишатись у складі територіальної оборони Києва.

"Повертаємося до творчості. Розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "Антитіла" відряджено до Києва із зони бойових дій на півночі Харківщини", - написали музиканти.

Видео дня

Нині у їхніх планах активна соціальна робота, культурні акції та благодійний тур.

"Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь продовжують нести службу в лавах 130-го батальйону ТРО, проте від сьогодні не виходитимуть згідно з бойовими розпорядженнями на передову як стрільці-парамедики евакуаційних екіпажів. У межах власного благодійного фонду "Антитіла" зосередяться на матеріальному забезпеченні ЗСУ та 130-го батальйону, підтримці дітей загиблих побратимів, аеророзборці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

Інші новини:

війна в Україні Тарас Тополя група Антитіла
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