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Закопав у себе на галявині щоб зекономити: як Дональд Трамп розпорядився тілом ексдружини Івани

2 серпня 2022, 01:51

Ексцентричний бізнесмен зробив колишній коханій неоднозначний прощальний подарунок.

Дональд Трамп і Івана Трамп
Дональд Трамп поховав Івану на полі для гольфу / instagram.com/realdonaldtrump, instagram.com/ivankatrump

Експрезидент США, бізнесмен і мільярдер Дональд Трамп поховав свою першу дружину, Івану Трамп, на полі для гольфу в своєму гольф-клубі в Бедмінстері, Нью-Джерсі.

Тіло його колишньої коханої тепер спочиває біля першого майданчика для гри в гольф, під простою табличкою з чорного мармуру - без прощальних слів і зворушливих спогадів. На могилі - скромний букет з білих квітів.

Достеменно невідомо, чи були у Івани особливі побажання до місця її спочинку. Також незрозуміло, як розцінювати жест її колишнього чоловіка - як данину поваги, або просто спосіб заощадити.

Так, за даними Daily Mail, поховання Івани в Бедмінстері забезпечило Трампу звільнення від податків на землю гольф-клубу відразу за трьома пунктами: за законами штату Нью-Джерсі кладовища звільняються від прибуткового податку, податку на майно та податку з продажів. При цьому необхідна мінімальна кількість останків в землі не лімітована якимось конкретним числом.

Раніше, користуючись лазівками в законі, Трамп звільнив Бедмінстер від частини податків, зареєструвавши гольф-клуб, як сільськогосподарське угіддя - там виробляють мульчу для садівництва.

При цьому сам Дональд Трамп раніше виявляв бажання також бути похованим на улюбленому полі для гольфу. У 2007 році він вперше повідомив про плани організувати в Бедмінстері сімейне кладовище. Для поховання там відведено ще 9 ділянок.

Нагадаємо, Івана Трамп, перша дружина Дональда Трампа і мати трьох його дітей, бізнесвумен і колишня модель, померла 14 липня 2022 року в своїй нью-йоркській квартирі.

Через два дні були опубліковані результати судово-медичної експертизи, які пролили світло на обставини загибелі 73-річної жінки.

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