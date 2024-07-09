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Захарова наїхала на Пугачову за підтримку України після удару РФ по Охматдиту

Яна Ставська
9 липня 2024, 22:52
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Марія Захарова навіщось згадала "бога".
Захарова наїхала на Пугачову за підтримку України після удару РФ по Охматдиту
Захарова знову влаштувала істерику / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Інстаграм Алли Пугачової

Пресаташе МЗС Росії Марія Захарова вирішила висловитися з приводу російської зірки, естрадної співачки Алли Пугачової, яка підтримала напередодні Україну в атаці РФ на Охматдит.

Не обійшлося без традиційних грубощів з боку Захарової. Навіщось представниця МЗС країни-агресорки згадала тут "бога".

Коментуючи ситуацію навколо Пугачової, вона відповіла словами "Бог без порад Алли Борисівни Пугачової розбереться".

відео дня

Що передувало

Як писав Главред, Алла Пугачова відреагувала на страшну трагедію, коли росіяни вдарили ракетою по дитячій лікарні Охматдит.

Зірка виклала фото, яке облетіло всі пабліки. На ньому було зображено закривавленого маленького пацієнта лікарні, якого мама тримає на руках одразу після прильоту російської ракети.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Удар по Україні та Києву 8 липня - головне

Учора вночі та вдень Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Росія випустила 38 ракет, з них 30 вдалося збити Силам оборони. У результаті вже ранкової атаки ракетами було пошкоджено, зокрема, будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит у Києві.

В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Було залучено майже 400 рятувальників. Пацієнтів перевели в інші медичні заклади, задля забезпечення надання належної меддопомоги.

Наразі у лікарнях Києва перебувають 64 людини. Всього внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора Росії по Україні 8 липня загинули 38 людей, серед них четверо дітей. Також відомо про 190 поранених.

Слідчі СБУ встановили, що Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101. На місці трагедії було знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Що таке дитяча лікарня "Охматдит"

Багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.

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новини Росії війна в Україні Алла Пугачова Охматдет Марія Захарова війна Росії та України
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