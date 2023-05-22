Блогерка на фестивалі у Каннах облилася 'кров'ю' на підтримку України: охорона вигнала її

Українська блогерка нагадала всьому світу, що в нашій країні триває кровопролитна і повномасштабна війна.

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У Каннах на кінофестивалі блогерка нагадала світу про війну в Україні / колаж: Главред, фото: Associated Press

Українська блогерка та фітнес-тренеркаІлона Чернобай влаштувала акцію протесту на Каннському кінофестивалі на підтримку України.

Дівчина на червоний хідник премії обрала сукню у патріотичному вбранні - асиметричну вечірню сукню у синьо-жовтих кольорах. Піднявшись на сходинки Ілона облила себе штучною кров'ю, передає Daily Mail.

У такий спосіб вона хотіла привернути увагу всього світу до того, що війна в Україні ще не закінчилася і просто зараз від російської агресії гине цивільне населення, а багато українців страждають в окупації. Одразу до Ілони поквапилася охорона та вивела її з хідника.

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Українка провела акцію протесту на кінофестивалі / фото: Associated Press

Для дівчини ця тема дуже болюча, адже вона родом з Краматорська на Донеччині. Місто з 2014 року зазнає російської агресії, а зараз майже щодня страждає від обстрілів.

Дивіться відео, як українська блогерка облила себе "кров'ю" на фестивалі у Каннах:

"На Канському фестивалі є люди з різних країн: Великої Британії, Іспанії, Польщі, Німеччини. Уявіть, що вас можуть прийти і вбити за прапор вашої країни. Українцям уявляти не треба. Вони щогодини наражають себе на небезпеку не тільки за наявність прапора, а навіть за прості розмови українською мовою. Наше головне завдання – показати, що Україна не відмовляється від своїх територій і людей. Ми знаємо, що на нас чекають у Донецьку, Луганську та Ялті, попри будь-які міфи російської пропаганди", - поділилася Чернобай.

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