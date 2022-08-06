"Навіщо розгортаєш український прапор?": Сосєдов накинувся на Вайкуле

Лайма Вайкуле, Сергій Сосєдов / скріншот

Після початку війни Росії проти України співачка Лайма Вайкуле не поспішала озвучувати свою позицію, але днями під час концерту вона вийшла на сцену з українським прапором.

Судячи з усього, артистка таким чином виступила проти кривавого вторгнення РФ в Україну, але цей вчинок вивів з себе росіян.

Музичний критик Сергій Сосєдов, який раз у раз намагається очорнити виступили проти війни зірок, також вставив свої "п'ять копійок".

"Мені здається, вони вже не усвідомлюють, що говорять і роблять. А вважають себе поза світом, поза суспільством. Лайма може говорити все що завгодно, вона нічого не розуміє в політиці. Ця жінка далека від політичних процесів, як і багато наших артистів. І хочеться сказати Лаймі: "якщо ти не знаєш, що сьогодні діється в світі", то навіщо тоді займаєшся політичними деклараціями, тим більше зі сцени, розгортаєш український прапор", - заявив Сосєдов в коментарі російським ЗМІ.

Також він заявив, що гнав би Вайкуле з Росії поганою мітлою.

"Ця артистка вже давно себе скомпрометувала. Я вважав Лайму розумною жінкою, але це виявилося не так, на жаль. Та й яка вона співачка? Якби не Паулс з Резником, то де б вона була? Але Лайма Вайкуле вийшла на сцену великої країни, де її полюбили. Однак вона не оцінила цієї любові Росії до неї", - вважає Сосєдов.

Нагадаємо, раніше чоловік співачки Лайми Вайкуле, яка не побоялася вийти на концерті з українським прапором і тим самим, окреслити свою позицію щодо військового нападу Росії на Україну, прояснив цей вчинок.

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