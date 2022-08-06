"Навіщо розгортаєш український прапор?": Сосєдов накинувся на Вайкуле

Скандальний російський критик різко висловився на адресу співачки.
Після початку війни Росії проти України співачка Лайма Вайкуле не поспішала озвучувати свою позицію, але днями під час концерту вона вийшла на сцену з українським прапором.
Судячи з усього, артистка таким чином виступила проти кривавого вторгнення РФ в Україну, але цей вчинок вивів з себе росіян.
Музичний критик Сергій Сосєдов, який раз у раз намагається очорнити виступили проти війни зірок, також вставив свої "п'ять копійок".
"Мені здається, вони вже не усвідомлюють, що говорять і роблять. А вважають себе поза світом, поза суспільством. Лайма може говорити все що завгодно, вона нічого не розуміє в політиці. Ця жінка далека від політичних процесів, як і багато наших артистів. І хочеться сказати Лаймі: "якщо ти не знаєш, що сьогодні діється в світі", то навіщо тоді займаєшся політичними деклараціями, тим більше зі сцени, розгортаєш український прапор", - заявив Сосєдов в коментарі російським ЗМІ.
Також він заявив, що гнав би Вайкуле з Росії поганою мітлою.
"Ця артистка вже давно себе скомпрометувала. Я вважав Лайму розумною жінкою, але це виявилося не так, на жаль. Та й яка вона співачка? Якби не Паулс з Резником, то де б вона була? Але Лайма Вайкуле вийшла на сцену великої країни, де її полюбили. Однак вона не оцінила цієї любові Росії до неї", - вважає Сосєдов.
Нагадаємо, раніше чоловік співачки Лайми Вайкуле, яка не побоялася вийти на концерті з українським прапором і тим самим, окреслити свою позицію щодо військового нападу Росії на Україну, прояснив цей вчинок.
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