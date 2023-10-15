Юрій Горбунов захопив мережу рідкісним фото з сином-крихіткою

Відомий український шоумен і продюсер Юрій Горбунов зізнався, як поява дітей у шлюбі з телеведучою Катею Осадчою кардинально змінила його життя. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram шоумен опублікував рідкісне фото з сином ‒ 2-річним Данилом.
"Вже давно помітив, що фокус моєї уваги з появою дітей почав зміщуватися. Мною завжди керували амбіції, нові виклики і цілі, до яких я прагнув і досягав. Сьогодні я продовжую бути собою, люблю свою роботу і продовжую створювати нові проекти, але всередині мене дещо змінилося!"- зізнався Горбунов.
За словами шоумена, зараз скрізь, куди б його не закидала доля, він завжди згадує про дітей і думає про них. Кожен раз на роботі ведучий хоче скоріше побачитися з синами і дружиною ‒ Катею Осадчою.
"Де б я не був, на зйомках нового проекту або їду за кермом на благодійний концерт, кожна вільна хвилина мого часу наповнена думкою про дітей. А що вони там роблять? Чи все у них добре? І в цей момент на обличчі з'являється безглузда, але щира посмішка. Ніколи б не подумав, що з появою дітей я стану настільки залежним від них. І після вихідних, проведених з сім'єю, мене переповнює енергія і мотивація на нові звершення!", - зізнався шоумен.
Нагадаємо, раніше українська співачка Камалія розкрила подробиці її розставання з пакистанським мільйонером Мохаммадом Захуром, з яким перебувала у відносинах 20 років.
Також нова обраниця українського шоумена Володимира Остапчука, 22-річна журналістка Катерина Полтавська, спровокувала чутки про свою вагітність від ведучого.
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