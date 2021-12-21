Юрій Горбунов зізнався, як робив пропозицію руки і серця Каті Осадчій

Ведучий розповів, що йому було дуже складно.
Почались зйомки сліпих прослуховувань вокального шоу Голос країни-12, ведучими якого є подружня пара - Юрій Горбунов та Катя Осадча.
У перший знімальний день на майданчику сталася несподівана подія - учасник сліпого прослуховування зробив пропозицію своїй коханій прямо на сцені після виступу.
Такий душевний порив і романтичний вчинок знайшов відгук у серцях глядачів, тренерів і ведучих - наприклад, Юрій Горбунов віддався спогадам про те, як зробив пропозицію своїй дружині Осадчій.
"Я свого часу робив пропозицію Каті в Одесі і для мене це було дуже складно, оскільки я не знав, як вона відреагує. Вона відповіла "так", але це був дуже хвилюючий момент. Для жінок це дуже важливий момент. Він значущий і говорить, що чоловік нічого не боїться і на весь світ може стати на коліно і запропонувати руку і серце", - прокоментував Юрій Горбунов.
До слова, їхня історія кохання також почалася за лаштунками шоу Голос країни. Ведучі багато працювали пліч-о-пліч, між ними зав'язалася дружба, потім - симпатія, і ось уже найвідоміший тандем телеведучих в шлюбі чотири роки і виховують двох синів.
читайте такожКатя Осадча та Юрій Горбунов у вишиванках хрестили молодшого сина Данила на Аскольдовій могилі
Раніше молода дружина Віктора Павлика зі сльозами на очах натякнула на розлучення.
Інші цікаві новини:
- Холостяк розповів, яку жінку мріє бачити поруч із собою
- Георгій Лепс вийшов з психушки і офіційно став холостяком
- "Українську Кім Кардашьян" розкритикували шанувальники за безглуздий зовнішній вигляд через невдалу пластику
- "Настя Каменських у старості": дивний образ Ані Лорак у високих трусах і з афро здивував фанатів
- Зірка Сватів Анна Кошмал у спокусливому вбранні зачарувала шанувальників глибиною декольте