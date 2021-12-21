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Юрій Горбунов зізнався, як робив пропозицію руки і серця Каті Осадчій

21 грудня 2021, 14:52

Ведучий розповів, що йому було дуже складно.

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Катя Осадча та Юрій Горбунов у шлюбі з 2017 року / instagram.com/gorbunovyuriy

Почались зйомки сліпих прослуховувань вокального шоу Голос країни-12, ведучими якого є подружня пара - Юрій Горбунов та Катя Осадча.

У перший знімальний день на майданчику сталася несподівана подія - учасник сліпого прослуховування зробив пропозицію своїй коханій прямо на сцені після виступу.

Такий душевний порив і романтичний вчинок знайшов відгук у серцях глядачів, тренерів і ведучих - наприклад, Юрій Горбунов віддався спогадам про те, як зробив пропозицію своїй дружині Осадчій.

"Я свого часу робив пропозицію Каті в Одесі і для мене це було дуже складно, оскільки я не знав, як вона відреагує. Вона відповіла "так", але це був дуже хвилюючий момент. Для жінок це дуже важливий момент. Він значущий і говорить, що чоловік нічого не боїться і на весь світ може стати на коліно і запропонувати руку і серце", - прокоментував Юрій Горбунов.

До слова, їхня історія кохання також почалася за лаштунками шоу Голос країни. Ведучі багато працювали пліч-о-пліч, між ними зав'язалася дружба, потім - симпатія, і ось уже найвідоміший тандем телеведучих в шлюбі чотири роки і виховують двох синів.

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