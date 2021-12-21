УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Шоу

Голос країни-12 - сліпі прослуховування: пропозиція руки і серця та інші подробиці зйомок

21 грудня 2021, 14:02

Які секрети закулісся розкрилися з початком знімального процесу музичного шоу.

false
Тренери Голосу країни-12: Потап, Оля Полякова, DOROFEEVA та Святослав Вакарчук / Пресслужба

Розпочалися зйомки сліпих прослуховувань наймасштабнішого вокального шоу країни Голос країни-12. У 12 павільйоні столичного ВДНГ активно відбувається знімальний процес і вже з’явились перші подробиці та ексклюзивні фото з-за лаштунків.

Тренерами Голосу країни-12 стали топові українські зірки: найавторитетніший український продюсер Потап, попкоролева Оля Полякова, діджитал-сенсація DOROFEEVA і рок-легенда, соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.

За лаштунками тренери обговорювали, які голоси шукають у новому сезоні Голосу країни. DOROFEEVA зазначила, що шукає сміливих та щирих, тих, які змінять цей світ на краще. Окрім того, на зйомках сліпих прослуховувань тренерка-переможниця минулого сезону DOROFEEVA з’явилась у новому образі – із темним довгим волоссям та чубчиком.

Своєю чергою Потап намагатиметься знайти екстравагантні голоси, які представлятимуть Україну по всьому світу, де б вони не виступали.

"Сьогодні ми починаємо знімати 12 сезон легендарного шоу. І у мене великі плани. Я хочу знайти ексклюзивні голоси, які вразять та завоюють серця, в першу чергу українських глядачів. Мої цілі незмінні – я хочу, щоб наші артисти представляли Україну по всьому світу. І ми, українці, ними пишалися. А українська мова лунала по всій планеті", - прокоментував Потап.

Реклама
false
Голос країни-12: сліпі прослуховування / Пресслужба

Оля Полякова поділилася тим, що давно мріяла бути у Голосі країни, і нарешті її мрія здійснилась.

"Я давно мріяли бути у Голосі країни, і нарешті це сталося. Я хочу знайти вокалістів з сильними голосами. Для цього у мене є всі підстави – класична музична освіта! І ось мене запросили. Тепер це для мене велика відповідальність: Голос країни – серйозний проєкт, у який треба занурюватись повністю. Тут не можна просто приїжджати на зйомки, посміхатися у кадрі, щось каламбурити та йти. Тут треба вести людей до перемоги, займатись репертуаром, вокалом, аранжуваннями. Але я готова і дуже рада", - розповіла Оля Полякова.

Повернувшись у крісло тренера Голосу країни, Святослав Вакарчук розповів про свої перші емоції: "Перший день зйомок приємно здивував учасниками. Вони такі різні. Такі не схожі один на одного, цікаві голоси, і це справді круто. Побачимо як далі. Та головне, щоб було багато класної музики".

false
Голос країни-12: сліпі прослуховування / Пресслужба

На сцені проєкту глядачів очікують музичні сюрпризи: атмосферне виконання треку Staying Alive від колишнього бек-вокаліста Святослава Вакарчука. Чи впізнає голос свого бек-вокаліста сам Святослав? Також на Голос країни прийшов кіборг, який захищав Донецький аеропорт у 2015 році та після підриву пробув у полоні ще декілька тижнів.

Під час зйомок на сцені Голосу країни відбулась яскрава подія: вперше за роки виходу українського шоу учасник зробив пропозицію своїй дівчині просто на сцені після свого виступу на сліпих прослуховуваннях. Свідком цієї події стане вся країна, а що відповість дівчина – глядачі дізнаються незабаром.

Нагадаємо, ведучими шоу традиційно буде сімейна пара телеведучих: Юрій Горбунов та Катерина Осадча, які перед зйомками сліпих прослуховувань охрестили свого другого сина. Хрестини 4-місячного Данила припали на святкування Дня Святого Миколая.

false
Беззмінні ведучі Голосу країни-12 - Катя Осадча та Юрій Горбунов / Пресслужба

Чому на сцені Голосу країни з’явиться гурт KALUSH та з яким учасником Оля Полякова заспіває оперу - глядачі дізнаються вже зовсім скоро.

Дата прем’єри сезону стане відома незабаром. Усе, що відбувається за лаштунками Голосу країни, глядачі традиційно зможуть дізнатися на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки Київстар ТБ, стануть переможець Голосу країни-11 Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік.

viber
шоу-бізнес Голос країни канал 1+1 новини шоу бізнесу
Зараз ви переглядаєте новину «Голос країни-12 - сліпі прослуховування: пропозиція руки і серця та інші подробиці зйомок». Інші новини шоу читайте в розділі «Шоу». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 20 грудня 2021: Левам – знаки долі, Скорпіонам - суперники, Козерогам - втратиГороскоп на сьогодні 20 грудня 2021: Левам – знаки долі, Скорпіонам - суперники, Козерогам - втрати Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаСмачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецепта На українських АЗС впали ціни на бензин і ДПНа українських АЗС впали ціни на бензин і ДП Знаки зодіаку, для яких зустріч 2022 року стане особливою: астролог сказав, кому бути напоготовіЗнаки зодіаку, для яких зустріч 2022 року стане особливою: астролог сказав, кому бути напоготові Який продукт стає краще після довгого зберігання в холодильнику - дослідженняЯкий продукт стає краще після довгого зберігання в холодильнику - дослідження
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
15:32

Зміниться все - імідж, місце проживання, коханий: гороскоп на січень 2022 року для Тельців

15:14

"У 5,6 рази більше, ніж в ЄС": у МОЗ підрахували, скільки українці використовують пакетів і чим це небезпечно для здоров'яВідео

15:00

У Києві іноземець до смерті забив пішохода, який не порушував ПДР

14:52

Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування

14:52

Юрій Горбунов зізнався, як робив пропозицію руки і серця Каті Осадчій

Реклама
14:26

14 дітей опинилися на вулиці після пожежі: багатодітній родині зібрали гроші на нове житлоВідео

14:22

Путін не бачить ультиматуму в "гарантіях безпеки", а МЗС РФ готує "план Б"Відео

14:11

З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах

14:02

Голос країни-12 - сліпі прослуховування: пропозиція руки і серця та інші подробиці зйомок

13:11

Вихідні на Новий рік 2022: як і скільки відпочиватимуть в Україні

13:02

У Харкові п'яний сторож побився з лисицеюВідео

13:00

Гороскоп на завтра 22 грудня 2021: Тільцям - великі витрати, Ракам - важлива зустріч, Стрільцям - труднощіВідео

12:59

"Ні ЄС через 30 років, ні НАТО - через 50": Зеленський зажадав від Брюсселя відповіді щодо перспектив УкраїниВідео

12:56

"Не за графіком Зеленського": Порошенко розповів, коли повернеться до УкраїниВідео

12:43

Зірка Сватів Анна Кошмал у спокусливому вбранні зачарувала шанувальників глибиною декольте

12:15

За якої умови українцям перестануть платити пенсії - відповідь Пенсійного фонду

12:09

"Укрзалізницю" вдалося зупинити за крок від прірви - Кубраков

12:04

"Велике будівництво": біля Львова реконструювали басейн олімпійського стандарту

11:47

Католицьке Різдво 2021: традиції різдвяного Святвечора і заборони дня

11:35

"Настя Каменських у старості": дивний образ Ані Лорак у високих трусах і з афро здивував фанатів

Реклама
11:33

Яйця можуть стати не лише дуже дорогим, але і дефіцитним продуктом: чому так відбувається

11:31

В Україні уже одужав перший заражений COVID-штамом "Омікрон"

10:48

Різдво 2022: що можна і що не можна робити в різдвяний Святвечір 6 січня

10:27

День зимового сонцестояння 2021: дата, традиції і заборони дня

10:23

У Білому домі пояснили, чому радять американцям не відвідувати Україну через погрози РФ

10:16

В Україні зміниться ціна на сир: у чому причина

10:15

До чого сниться колишній: тлумачення відомих сонників

10:14

"Забалакати" не дадуть: у РФ висловилися проти розміщення сил НАТО в Україні та ГрузіїВідео

09:43

Вже на католицьке Різдво: британські ЗМІ назвали нову дату вторгнення РФ в Україну

09:29

Під Новий рік може вдарити мороз до -30, а лютий буде затяжним: синоптик уточнив прогноз на зимуВідео

09:20

Витратили 134 мільйони: що купують українці за "ковідну" 1000 гривеньВідео

08:44

Гороскоп на сьогодні 21 грудня 2021: Тільцям – вороги, Терезам - втрати, Скорпіонам - успіхВідео

08:34

В Міноборони розповіли, скільки російських офіцерів на окупованих територіях ДонбасуВідео

08:28

Чому частину путінських пропозицій буде ухваленоПогляд

08:27

Коронавірус в Україні 21 грудня: за добу захворіли понад 6 тисяч осіб, померли - 346Відео

08:00

Погода в Україні сьогодні погіршиться: синоптик пообіцяв різке похолодання і снігопадВідео

07:32

Фінансові проблеми залишаться позаду: гороскоп на січень 2022 року для ОвнівВідео

07:13

Голубовська оцінила небезпеку штаму Омікрон і розповіла, як протікає хворобаВідео

07:11

Ультиматум США щодо України і загроза удару по інфраструктурі НАТО: дипломат попередив про сценарій РФВідео

06:43

Новий рік 2022 може стати роком завершення пандемії COVID-19 - ВООЗ

Реклама
06:28

50 гривень за долар: чому гривня в 2022 році ризикує полетіти в тартарариПогляд

06:01

У моду на зиму 2022 повернулися теплі черевики жіночі надзвичайної краси з непередбачуваних 60-хФотоВідео

05:50

Радісне чи виснажливе свято: як зустріти Новий рік 2022 без стресу

05:40

Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаВідео

05:28

Підтримка РФ в оточенні Байдена і вимоги до НАТО: експерт пояснив різку гру МосквиВідео

05:16

"Українську Кім Кардашьян" захейтили фанати через дивний зовнішній вигляд після невдалої пластики

05:10

Швидка допомога для орхідей та інших кімнатних квітів: копійчаний спосіб врятувати рослину, що гинеВідео

04:41

Експерт вказала на несподівану небезпеку поїдання апельсинів

04:33

В Укргідрометцентрі попередили про морози -20°: коли чекати удар холодуВідео

03:30

Як підготувати організм до новорічного застілля 2022: дієтолог дала корисні порадиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти