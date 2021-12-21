Голос країни-12 - сліпі прослуховування: пропозиція руки і серця та інші подробиці зйомок

Тренери Голосу країни-12: Потап, Оля Полякова, DOROFEEVA та Святослав Вакарчук / Пресслужба

Розпочалися зйомки сліпих прослуховувань наймасштабнішого вокального шоу країни Голос країни-12. У 12 павільйоні столичного ВДНГ активно відбувається знімальний процес і вже з’явились перші подробиці та ексклюзивні фото з-за лаштунків.

Тренерами Голосу країни-12 стали топові українські зірки: найавторитетніший український продюсер Потап, попкоролева Оля Полякова, діджитал-сенсація DOROFEEVA і рок-легенда, соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.

За лаштунками тренери обговорювали, які голоси шукають у новому сезоні Голосу країни. DOROFEEVA зазначила, що шукає сміливих та щирих, тих, які змінять цей світ на краще. Окрім того, на зйомках сліпих прослуховувань тренерка-переможниця минулого сезону DOROFEEVA з’явилась у новому образі – із темним довгим волоссям та чубчиком.

Своєю чергою Потап намагатиметься знайти екстравагантні голоси, які представлятимуть Україну по всьому світу, де б вони не виступали.

"Сьогодні ми починаємо знімати 12 сезон легендарного шоу. І у мене великі плани. Я хочу знайти ексклюзивні голоси, які вразять та завоюють серця, в першу чергу українських глядачів. Мої цілі незмінні – я хочу, щоб наші артисти представляли Україну по всьому світу. І ми, українці, ними пишалися. А українська мова лунала по всій планеті", - прокоментував Потап.

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Голос країни-12: сліпі прослуховування / Пресслужба

Оля Полякова поділилася тим, що давно мріяла бути у Голосі країни, і нарешті її мрія здійснилась.

"Я давно мріяли бути у Голосі країни, і нарешті це сталося. Я хочу знайти вокалістів з сильними голосами. Для цього у мене є всі підстави – класична музична освіта! І ось мене запросили. Тепер це для мене велика відповідальність: Голос країни – серйозний проєкт, у який треба занурюватись повністю. Тут не можна просто приїжджати на зйомки, посміхатися у кадрі, щось каламбурити та йти. Тут треба вести людей до перемоги, займатись репертуаром, вокалом, аранжуваннями. Але я готова і дуже рада", - розповіла Оля Полякова.

Повернувшись у крісло тренера Голосу країни, Святослав Вакарчук розповів про свої перші емоції: "Перший день зйомок приємно здивував учасниками. Вони такі різні. Такі не схожі один на одного, цікаві голоси, і це справді круто. Побачимо як далі. Та головне, щоб було багато класної музики".

Голос країни-12: сліпі прослуховування / Пресслужба

На сцені проєкту глядачів очікують музичні сюрпризи: атмосферне виконання треку Staying Alive від колишнього бек-вокаліста Святослава Вакарчука. Чи впізнає голос свого бек-вокаліста сам Святослав? Також на Голос країни прийшов кіборг, який захищав Донецький аеропорт у 2015 році та після підриву пробув у полоні ще декілька тижнів.

Під час зйомок на сцені Голосу країни відбулась яскрава подія: вперше за роки виходу українського шоу учасник зробив пропозицію своїй дівчині просто на сцені після свого виступу на сліпих прослуховуваннях. Свідком цієї події стане вся країна, а що відповість дівчина – глядачі дізнаються незабаром.

Нагадаємо, ведучими шоу традиційно буде сімейна пара телеведучих: Юрій Горбунов та Катерина Осадча, які перед зйомками сліпих прослуховувань охрестили свого другого сина. Хрестини 4-місячного Данила припали на святкування Дня Святого Миколая.

Беззмінні ведучі Голосу країни-12 - Катя Осадча та Юрій Горбунов / Пресслужба

Чому на сцені Голосу країни з’явиться гурт KALUSH та з яким учасником Оля Полякова заспіває оперу - глядачі дізнаються вже зовсім скоро.

Дата прем’єри сезону стане відома незабаром. Усе, що відбувається за лаштунками Голосу країни, глядачі традиційно зможуть дізнатися на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки Київстар ТБ, стануть переможець Голосу країни-11 Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік.