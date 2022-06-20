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Юрій Горбунов показав рідкісне фото синів від Каті Осадчої

20 червня 2022, 17:36

Ведучий засвітив обличчя 10-місячного сина.

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Юрій Горбунов показав, як виглядають його діти від Каті Осадчої / instagram.com/gorbunovyuriy

Шоумен, телеведучий і продюсер Юрій Горбунов - багатий та щасливий тато. Від дружини, моделі і ведучої Каті Осадчої, у нього двоє чудових синів.

Війна в Україні тимчасово роз'єднала сім'ю. Але від цього кожна зустріч батька з дітьми стає лише ціннішою.

На своїй сторінці в Instagram Юрій Горбунов поділився свіжими знімками синів Івана (5 років) і Данила (10 місяців), які він приурочив до Дня батька.

"Мої хлопці! Наша з мамою гордість,сила і опора!!! Це так відповідально бути татом!! Я люблю вас!! Дякую що ви є!! Перемоги і миру всім нам!! З Днем тата!!" - підписав фото шоумен.

До слова, ці знімки - перше зображення обличчя молодшого сина Горбунова-Данила. До цього батьки приховували його.

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Горбунов привітав себе з Днем батька / instagram.com/gorbunovyuriy

У коментарях до світлин гордого батька вітають з "професійним" святом, а його синам бажають щастя і мирного неба:

"Мирного неба і ясного сонця діткам, татусеві та і мамі!!! І, Україні!!!"

"Як же схожі на тата ❤️❤️❤️"

"Щастя і якнайшвидшого миру нам усім!!!"

"Ви чудова сім'я!!!!❤️❤️❤️❤️❤️"

"Нехай буде мирне й безтурботне дитинство:))❤️"

"Вітаємо прекрасного тата, патріота України! Щастя Вашій родині і перемоги нашій Україні!"

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Раніше українська телеведуча Катерина Осадча розповіла про те, як з початку повномасштабного вторгнення змінилися їхні стосунки з Юрієм Горбуновим.

Також ведучий Юрій Горбунов скаржився, що через розлуку його молодший син Данило погано впізнає його - артист пропустив перші кроки сина, що його дуже засмучує.

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