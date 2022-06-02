Молодший не впізнає тата: Горбунов емоційно розповів про розлуку з синами

Горбунов повідав про розлуку з дітьми / 1+1

Відомий шоумен і телеведучий Юрій Горбунов через війну в Україні вже три місяці не бачив своїх дітей - синів Івана і Данила.

В ефірі шоу "Сніданок з 1+1" він повідав, що така тривала розлука дається йому нелегко.

Горбунов поділився, що малюки швидко ростуть, а він бачить ці важливі моменти лише по відеозв'язку.

"Коли ми розлучилися з Данилом, йому було 6 місяців, а зараз йому вже 9. Івану ми якраз відсвяткували 19 лютого 5 років. І Даня з дитини, яка тільки лежала, вже сидить і стоїть на ніжках, робить перші кроки. Я це все бачу тільки по фото або відео. Це дуже шкода, звичайно", - зізнався шоумен.

Горбунов розповів про розлуку з дітьми / instagram.com/gorbunovyuriy

Через довгу розлуку з татом молодший син Даня навіть не завжди відразу впізнає його, особливо якщо не спілкуватися щодня.

"Коли ми кілька днів не телефонуємо, то потім він так уважно дивиться, йому потрібен певний час, щоб мене впізнати", - розповів Юрій.

Раніше стало відомо, що музикант Андрій Хливнюк вирушив на схід України, де зараз ведуться найзапекліші бої у війні, яку Росія розв'язала проти України.

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