"Україна йому потрібна, а українці - ні": Юрій Горбунов поділився новою антивоєнною серією Масяні

Масяня - Як пояснити дітям: Горбунов показав антивоєнний мультик / instagram.com/gorbunovyuriy

Український шоумен, телеведучий і волонтер Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram поділився новою серією гумористичного серіалу Масяня, який після серії, де головна героїня сатирично висміює політику путіна і засуджує війну в Україні, став забороненим в рф.

У новому ролику під назвою "Як пояснити дітям" Масяні належить пояснити своїм малюкам, що зараз діється в росії та світі. Спершу вона відмовляється через страх бути покараною: "Це важка тема. До того ж ми живемо в росії, тому говорити ні про що не можна. Вам скажи, а ви потім збовтнете де не треба, кому не треба. І ваші батьки відправляться туди, не знаю куди, за тим, не знаю за чим. За якою не знаю якою".

Потім вона все ж розповідає історію росії і своє бачення війни в Україні. Безстрашна мультяшка називає путіна диктатором, який вирішив відродити "велику імперію СРСР". Україна, яка не згодна танцювати під його дудку, злить путіна. Тому він вирішив напасти на країну і знищити її.

"Прийшов путін, який типу начебто спочатку і нормальний був. Але поступово, потихеньку все заборонив, все прикрив. Всіх вигнав, всіх посадив, всіх отруїв. Все собі привласнив. Нічого тепер не можна. Можна тільки зад лизати і данину платити. Насадив атмосферу страху в країні, жорстку цензуру і повне безправ'я", - каже Масяня.

Нова серія мультика привела Горбунова в захват, тому він прийняв рішення поширити ролик, щоб правду, нехай і в такій гумористичній формі, дізналося якомога більше людей. "Сміливо і правдиво для раші!" - прокоментував ведучий.

Новий мультик сподобався глядачам, проте вони висловили жаль про те, що його навряд чи побачать ті, чиї мізки промиті рашистсткой пропагандою:

"Дайте вгадаю, в раші це не покажуть... А то не дай боже в стада мозок почне рости і якісь людські якості проявлятися..."

"Просто і доступно) шкода що в рф не покажуть.... Автору спасибі!"

"От так "Україна йому потрібна, а українці - ні"!!! Тяжка правда!"

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Раніше дружина Юрія Горбунова, ведуча Катя Осадча поділилася щемливою історією маленького хлопчика з Маріуполя, який був змушений покинути рідне місто через обстріли окупантів.

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