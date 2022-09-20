Юна дочка Фреймут лукаво відкрила живіт на фото для фанатів / УНІАН та Instagram

Юна, 16-річна, дочка Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, продовжує активно вести свою сторінку в Instagram під час навчання в США. І іноді викладає вельми спокусливі кадри.

Зараз дівчина виклала свій свіжий знімок біля дзеркала. Там вона позує в чорному укороченому худі і чарівно рожевих штанях. Злата волосся розпустила (очевидно, для більшого ефекту) і недбало поклала назад.

Як каже її зіркова мати, Ольга Фреймут, її старша дочка отримує дуже багато критики на адресу своєї зовнішності. Але Злата дуже любить себе такою, якою вона є. Фреймут також намагається також цьому навчитися у дочки і просить не порівнювати їх зі Златою.

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