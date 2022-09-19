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Юна дочка Фреймут показала свої розваги з бойфрендом в США

19 вересня 2022, 15:13

Дочка Ольги Фреймут, 16-річна Злата Мітчелл, показала, як провела час зі своїм бойфрендом Оскаром-в США на концерті Кендріка Ламара.

Злата Мітчелл, дочка Фреймут
Злата Мітчелл, дочка Фреймут / instagram.com/zlata_mitchell

Старша дочка української телеведучої і журналістки Ольги Фреймут, 16-річна Злата Мітчелл, продовжує хвалитися своїми стосунками з бойфрендом-іноземцем, якого звуть Оскар. Вона виклала в Instagram-stories відео, де вона з хлопцем розважається на концерті відомого американського реп-виконавця Кендріка Ламара.

Виступ репера відбувся у великому концертному залі в місті Лос-Анджелес (штат Каліфорнія) 17 вересня.

Як зізналася Злата, вона мріяла потрапити на концерт Кендріка з самого дитинства.

"Збулася дитяча мрія", - підписала відео дівчина.

Соцмережі

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ застукали "холостяка" Мішу Заливако за ніжностями з переможницею 11 сезону Ганною Богдан. Пара, яка нещодавно оголосила про розставання, милувалася прямо на вулиці.

Також шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво показав свою молоду кохану, особистість якої так і зберігає в секреті. Образ обраниці шоумена шанувальники збирають по шматочках.

Інші новини:

Ольга Фреймут Злата Мітчелл новини шоу бізнесу
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