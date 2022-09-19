Юна дочка Фреймут показала свої розваги з бойфрендом в США

Дочка Ольги Фреймут, 16-річна Злата Мітчелл, показала, як провела час зі своїм бойфрендом Оскаром-в США на концерті Кендріка Ламара.
Старша дочка української телеведучої і журналістки Ольги Фреймут, 16-річна Злата Мітчелл, продовжує хвалитися своїми стосунками з бойфрендом-іноземцем, якого звуть Оскар. Вона виклала в Instagram-stories відео, де вона з хлопцем розважається на концерті відомого американського реп-виконавця Кендріка Ламара.
Виступ репера відбувся у великому концертному залі в місті Лос-Анджелес (штат Каліфорнія) 17 вересня.
Як зізналася Злата, вона мріяла потрапити на концерт Кендріка з самого дитинства.
"Збулася дитяча мрія", - підписала відео дівчина.
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