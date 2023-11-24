"Я тут з миром" українська "міс Всесвіт" розповіла про спілкування з росіянкою

Українська учасниця розповіла про моменти свого спілкування з російською учасницею.

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Українка на конкурсі "Міс Всесвіт" /Колаж Главред, фото Instagram / usanova.life

Учасниця конкурсу "Міс Всесвіт 2023" від України Ангеліна Усанова розповіла про своє спілкування з конкуренткою з терористичної Росії Маргаритою Голубєвою.

Раніше стало відомо про те, що росіянка намагалася заговорити з українською учасницею, і навіть сиділа з нею поруч під час банкету.

Про це Усанова розповіла в інтерв'ю Аліні Шаманській.

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"Вона не підходила, не розмовляла зі мною. Ніяких провокацій не було. Вона, як тільки мене побачила в перший день, сказала: "я тут з миром". Я дала зрозуміти, що вдячна, що вона це сказала, але спілкування буде зайвим", – сказала українська красуня.

Відзначимо, раніше "Міс Всесвіт" від України прокоментувала свої стосунки з росіянкою Маргаритою Голубєвою. Таке питання виникло у підписників Ангеліни через те, що українка сиділа поруч з росіянкою під час одного з банкетів на "Міс Всесвіт". Прояснити ситуацію вона вирішила на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання одного з підписників.

Раніше красуня також розповіла про особисту драму, яка трапилася в її житті і мало не призвела до суїциду. За її словами, вона була заміжня, але чоловік зрадив їй з подругою.

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