"Я завжди за добрі справи": Волочкова вирішила допомагати окупантам вбивати українців

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова, яка відома своїми безсоромними шпагатами, пияцтвом і низькопробним шоу, вирішила допомагати окупантам вбивати українців.
За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, "Волочкова готова допомагати жителям Донбасу, добровольчим формуванням і Збройним силам Росії".
Алкоголічка-балерина приєдналася до штабу допомоги окупантам і не виключає, що коли-небудь поїде в складі в окуповані Росією регіони України.
"Рух "ветерани Росії" звернувся до зірок шоу-бізнесу і представників культури терористичної Росії з пропозицією підтримати окупантів на фронті і в госпіталях, а також дітей з окупованих територій. Ініціатива полягає в зборі гумдопомоги та організації агітбригад, які поїдуть на Донбас", - пишуть пропагандисти.
За інформацією ресурсу, першою, хто відгукнувся на "привабливу" пропозицію, була Анастасія Волочкова. "Раніше артистка заявляла, що ноги її на Донбасі не буде, але тепер передумала і вирішила підтримати ініціативу в перших рядах. Ймовірно, причиною тому стало скандальне відео, де екс-прима Великого театру разом з Микитою Джигурдою танцюють напівголими. Цей ролик обурив не тільки громадських діячів, а й звичайних глядачів", - пишуть пропагандисти.
Сама Волочкова на відео заявила, що вона завжди "за добрі справи". У розумінні співаючої балерини-добрі справи - це підтримувати російських окупантів, які вбивають і ґвалтують українських жінок і дітей.
Нагадаємо, раніше Діма Білан поїхав спілкуватися з окупантами і навіть обіцяв допомогти з протезуванням. Все тому, що він взяв участь у скандальній вечірці блогерки Івлєєвої, на яку особисто образився терорист Путін.
Раньше Волочкову підняли на сміх через новий образ - наряд для світського заходу був продуманий до деталей, проте любов балерини до випивки і фотошопу дизайнери врахувати не змогли.
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