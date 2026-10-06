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"Я страждаю": Боржемська вперше розповіла про серйозну хворобу

Христина Трохимчук
6 жовтня 2026, 10:55
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Відома фітнес-тренерка зізналася, чому зникла з соцмереж.

Марина Боржемська - хвороба
Марина Боржемська - хвороба / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемська

Ви дізнаєтеся:

  • Яка хвороба мучить Марину Боржемську
  • Як знаменитість вчиться робити паузи в роботі

Тренерка популярного шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська вперше відверто пояснила підписникам причину свого зникнення з Instagram. Як виявилося, експертка тривалий час страждає від сильних нападів мігрені, які останнім часом значно посилилися і заважають їй вести звичний спосіб життя.

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Боржемська зазначила, що вирішила відкрито розповісти про свою боротьбу, щоб підтримати всіх, хто стикається з подібним випробуванням.

Марина Боржемська страждає від мігрені
Марина Боржемська страждає від мігрені / фото: instagram.com, Марина Боржемська

"Останнім часом я майже нічого не публікувала. Не тому, що втратила мотивацію чи мені більше не хотілося ділитися. Мені просто було дуже погано. Я страждаю від мігрені. І останнім часом вона стала настільки сильною, що часом позбавляє мене нормального життя. Бувають дні, коли світло завдає болю, звуки стають нестерпними, а єдине бажання - зачинитися в темній кімнаті й просто чекати, поки біль відступить", - поділилася Марина.

Для людини, яка побудувала кар’єру на спорті, дисципліні та постійній мотивації інших, такі вимушені паузи стали серйозним психологічним викликом. Втім, фітнес-тренерка вчиться прислухатися до власного тіла й не звинувачувати себе за скасовані плани чи пропущені тренування. Зірка наголосила, що турбота про себе починається саме з уміння вчасно зупинитися, навіть коли суспільство вимагає постійної продуктивності.

Марина Боржемська
На що хворіє Марина Боржемська / фото: instagram.com, Марина Боржемська

"Я вчуся це приймати. Пропущене тренування - не провал. Відпочинок - це не лінь. Скасовані плани - не привід відчувати себе винною... Іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе, - просто дозволити собі зупинитися. Я якраз цьому зараз теж навчаюся", - висловилася Боржемська.

Марина Боржемська
Марина Боржемська / інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що телеведуча Лідія Таран опублікувала в Instagram рідкісні сімейні знімки з нагоди 19-річчя своєї доньки Василіси від шоумена Андрія Доманського. Знаменитість присвятила дівчині зворушливе привітання зі щирими побажаннями свободи та самореалізації.

Також співак Олег Винник, який втік до Німеччини, вперше за довгий час висловився про свого сина Юліана. Артист розповів, що його син сильно розплакався, коли зустрів перші хвилі українських біженців на німецькому вокзалі.

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Про персону: Марина Боржемська

Марина Боржемська стала відомою як дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова. Однак справжня слава прийшла до дівчини у 2016 році, коли вона стала тренеркою в популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб розпався. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина самостійно виховує сина Роберта та доньку Олівію від Узелкова.

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