'Виповнюється цілих 19': Лідія Таран показала дорослу доньку від Доманського

Ви дізнаєтеся:
- Дочці Лідії Таран виповнилося 19 років
- Як виглядає дочка Андрія Доманського та Лідії Таран
Українська журналістка та телеведуча Лідія Таран поділилася з шанувальниками в Instagram особливими сімейними знімками. Приводом для цього став день народження її доньки Василини від скандального шоумена Андрія Доманського, якій 5 жовтня виповнилося 19 років.
Зіркова мама опублікувала цілу серію архівних і нових фотографій, показавши, як змінювалася її єдина дочка. Окрім знімків, Лідія присвятила дівчині зворушливе привітання зі щирими побажаннями свободи та самореалізації.
"Моя люба Василинко! Нехай вільний вітер завжди розвіває твоє волосся, у думках - свобода, а твоє бажання змінювати світ на краще завжди знаходить шлях. І нехай вірні друзі завжди будуть поруч! Ну і я теж буду триматися десь неподалік, люблю!" - написала ведуча.
Після початку повномасштабного вторгнення Лідія Таран разом із Василиною виїхала за кордон. Зараз дівчина мешкає у Франції та здобуває вищу освіту у сфері політичних наук. Телеведуча зізналася, що дуже хотіла особисто приїхати до доньки на свято, однак іменинниця відрадила маму через щільний студентський графік.
"Ти, мамо, звичайно, можеш приїхати й привітати, але в мене до вечора заняття, а потім будуть друзі. І ще ми представляємо нашу українську асоціацію в універі, ну тобто ти розумієш", - коротко про пріоритети студентки політичних наук, якій виповнюється цілих 19, - підсумувала Лідія Таран.
Лідія Таран та Андрій Доманський - особисте життя
Лідія Таран та Андрій Доманський перебували у цивільному шлюбі близько п’яти років і остаточно розійшлися у 2010 році. Наразі колишнє подружжя зовсім не підтримує контактів між собою. Зараз Лідія Таран продовжує працювати у Франції, тоді як Андрій Доманський у 2023 році виїхав з України і, за останньою інформацією, може проживати в одній із країн Балтії.
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Раніше "Главред" повідомляв, що Олег Винник, який мешкає в Німеччині, вперше за довгий час висловився про свого сина Юліана, згадав його реакцію та почуття приналежності до українського народу в перші дні повномасштабного вторгнення.
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Про особу: Лідія Таран
Лідія Таран - українська телеведуча. Лауреатка премій "Телезірка" та "Телетріумф". З 2009 року - ведуча телеканалу 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") та 2+2 ("ПроФутбол"). Після виїзду за кордон у лютому 2022 року - кореспондентка каналу 1+1 у Франції.
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