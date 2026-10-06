'Виповнюється цілих 19': Лідія Таран показала дорослу доньку від Доманського

Відома українська телеведуча поділилася фотографіями зі своєю донькою-студенткою.

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Лідія Таран показала доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лідія Таран

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Дочці Лідії Таран виповнилося 19 років

Як виглядає дочка Андрія Доманського та Лідії Таран

Українська журналістка та телеведуча Лідія Таран поділилася з шанувальниками в Instagram особливими сімейними знімками. Приводом для цього став день народження її доньки Василини від скандального шоумена Андрія Доманського, якій 5 жовтня виповнилося 19 років.

Зіркова мама опублікувала цілу серію архівних і нових фотографій, показавши, як змінювалася її єдина дочка. Окрім знімків, Лідія присвятила дівчині зворушливе привітання зі щирими побажаннями свободи та самореалізації.

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Як виглядає дочка Доманського та Таран / фото: instagram.com, Лідія Таран

"Моя люба Василинко! Нехай вільний вітер завжди розвіває твоє волосся, у думках - свобода, а твоє бажання змінювати світ на краще завжди знаходить шлях. І нехай вірні друзі завжди будуть поруч! Ну і я теж буду триматися десь неподалік, люблю!" - написала ведуча.

Після початку повномасштабного вторгнення Лідія Таран разом із Василиною виїхала за кордон. Зараз дівчина мешкає у Франції та здобуває вищу освіту у сфері політичних наук. Телеведуча зізналася, що дуже хотіла особисто приїхати до доньки на свято, однак іменинниця відрадила маму через щільний студентський графік.

Лідія Таран з донькою / фото: instagram.com, Лідія Таран

"Ти, мамо, звичайно, можеш приїхати й привітати, але в мене до вечора заняття, а потім будуть друзі. І ще ми представляємо нашу українську асоціацію в універі, ну тобто ти розумієш", - коротко про пріоритети студентки політичних наук, якій виповнюється цілих 19, - підсумувала Лідія Таран.

Лідія Таран та Андрій Доманський - особисте життя

Лідія Таран та Андрій Доманський перебували у цивільному шлюбі близько п’яти років і остаточно розійшлися у 2010 році. Наразі колишнє подружжя зовсім не підтримує контактів між собою. Зараз Лідія Таран продовжує працювати у Франції, тоді як Андрій Доманський у 2023 році виїхав з України і, за останньою інформацією, може проживати в одній із країн Балтії.

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Про особу: Лідія Таран Лідія Таран - українська телеведуча. Лауреатка премій "Телезірка" та "Телетріумф". З 2009 року - ведуча телеканалу 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") та 2+2 ("ПроФутбол"). Після виїзду за кордон у лютому 2022 року - кореспондентка каналу 1+1 у Франції.

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