'Я шокована': відома акторка поділилась, які ускладнення з'явились у сина після хвороби

Акторка Анна Саліванчук поділилася історією ускладнень, які виникли у її трирічного сина Микити після того, як він перехворів на скарлатину. Про це вона розповіла у Instagram.
Хвороба вразила хлопчика наприкінці листопада. Зараз він почувається краще, але, за словами акторки, після скарлатини у нього виникли ускладнення. Шкіра на руках Микити стала облазити.
"Зараз покажу вам, що сталося з Микитиними руками після скарлатини. Повністю облазить шкіра. Просто облазить, як шкірка з банана. Це жах! От такі от дає ускладнення скарлатина", - розповіла Анна Саліванчук.відео дня
Саліванчук зауважила, що після цього захворювання такі ускладнення можуть виникнути і це нормально. Проте руки хлопчика потребують догляду. Їх потрібно обробляти кремом або спеціальною маззю.
"Я шокована, але це нормально після скарлатини. Треба мазати кремом або бепантеном", - додала акторка.
Нагадаємо, трирічний син Анни захворів наприкінці листопада. У своєму Instagram акторка поділилася, що через стан маленького Микити у неї була безсонна ніч. Температура хлопчика піднялася до 39,6, він також скаржився на біль у животі та горлі.
Також акторка розповіла чи справді розлучилась з депутатом Олександром Бочковим. З ним жінка вже дев'ять років разом, але під час повномасштабного вторгнення подружжя переживало кризу.
Крім цього, Саліванчук раніше показала, як виглядала, набравши 6 кілограм. За її словами, при зрості 168 сантиметрів, вона важить 59 кілограм. На питання про те, скільки вона важила рік тому, артистка розповіла, що тоді важила 65 кілограм.
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