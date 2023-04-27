"Я - Примадонна": "оновлений" Кіркоров зробив самовпевнену заяву

Путініст Філіп Кіркоров назвав себе Примадонною прямо на концерті в Кремлі.

https://glavred.net/stars/ya-primadonna-obnovlennyy-kirkorov-sdelal-samouverennoe-zayavlenie-10466395.html Посилання скопійоване

Філіп Кіркоров назвав себе Примадонною / Колаж фото соцмережі

Російський співак і завзятий путініст Філіп Кіркоров ошелешив своєю заявою. Він оголосив себе новою Примадонною всієї Росії. Про це повідомляють в Мережі.

Як стверджується, така заява Кіркорова сталася прямо на концерті в Кремлі.

"Тепер я в цій країні Примадонна", - сказав Кіркоров.

відео дня

Таким чином він натякнув, що справжня Примадонна Алла Пугачова, яка з початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну виїхала до Ізраїлю, більше не повернеться до Росії.

Нагадаємо, нещодавно Кіркоров зганьбився на червоній доріжці у Crocus City Hall. Зокрема, йому не сподобалося питання журналіста щодо його кошлатої вибіленої "зачіски". Після питань про наряд артиста, один з журналістів вирішив поцікавитися зачіскою Кіркорова: "Можна дізнатися, що у вас з зачіскою?".

Раніше Кіркоров в черговий раз потрапив у скандал. Так, під час одного зі своїх виступів, артист-путініст вліз на свого танцюриста, імітуючи непристойні рухи тіла. І це йому так просто з рук не зійшло.

Інші новини: