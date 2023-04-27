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"Я - Примадонна": "оновлений" Кіркоров зробив самовпевнену заяву

Ангеліна Підвисоцька
27 квітня 2023, 22:20 оновлено 27 квітня, 22:27
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Путініст Філіп Кіркоров назвав себе Примадонною прямо на концерті в Кремлі.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров назвав себе Примадонною / Колаж фото соцмережі

Російський співак і завзятий путініст Філіп Кіркоров ошелешив своєю заявою. Він оголосив себе новою Примадонною всієї Росії. Про це повідомляють в Мережі.

Як стверджується, така заява Кіркорова сталася прямо на концерті в Кремлі.

"Тепер я в цій країні Примадонна", - сказав Кіркоров.

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Таким чином він натякнув, що справжня Примадонна Алла Пугачова, яка з початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну виїхала до Ізраїлю, більше не повернеться до Росії.

Нагадаємо, нещодавно Кіркоров зганьбився на червоній доріжці у Crocus City Hall. Зокрема, йому не сподобалося питання журналіста щодо його кошлатої вибіленої "зачіски". Після питань про наряд артиста, один з журналістів вирішив поцікавитися зачіскою Кіркорова: "Можна дізнатися, що у вас з зачіскою?".

Раніше Кіркоров в черговий раз потрапив у скандал. Так, під час одного зі своїх виступів, артист-путініст вліз на свого танцюриста, імітуючи непристойні рухи тіла. І це йому так просто з рук не зійшло.

Інші новини:

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