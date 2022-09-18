"Я отримала повідомлення і просльозилася": Харлан розповіла, про що їй пише Дикусар з передової

Ольга Харлан розповіла про листування з Дмитром Дікусаром, який захищає Україну на фронті / instagram.com/olgakharlan

Українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка та фіналістка 8 сезону шоу Танці з зірками Ольга Харлан в інтерв'ю для Rostyslove Production розповіла, як її партнер по паркету і близький друг Дмитро Дікусар довів її до сліз повідомленням з фронту.

Танцівник і хореограф був у перших рядах чоловіків, які з початком повномасштабної війни в Україні добровільно вступили до лав ЗСУ, щоб захищати Батьківщину. Харлан непогано впізнала Дікусара за час танцювального проєкту, і зазначає, що зовсім не здивувалася, коли дізналася, що Дмитро пішов воювати.

"Коли я побачила, що він там, це мене не шокувало. Це було нормально для Діми. Він чоловік свого слова, і він завжди був чесний, він хоче справедливості завжди", - каже спортсменка.

Вона розповіла, що час від часу пише танцюристу, але не очікує від нього довгих відповідей. Адже розуміє, що зараз у нього достатньо своїх турбот. Між тим Дікусар навіть на "нулі" примудряється залишатися хорошим другом і справжнім джентльменом.

"Лише інколи я йому пишу, я знаю, що він дуже зайнятий там, в нього є чим там зайнятися. Він насправді дуже скромна людина. Це було таке: "Привіт, як ти? Як справи?". Він каже: "В мене все гаразд". Мені цього достатньо, якщо він мені вже відповідає. Також він привітав мене на день народження. Я не очікувала цього, і коли я отримала це повідомлення, я трошки просльозилася, бо мені було дуже приємно, що навіть в такий атмосфері, що він там пам'ятає про мій день народження", - згадує Харлан.

Раніше український актор і ведучий, а нині - захисник України у складі спецпідрозділу авіарозвідки Даніель Салем повідомив трагічну новину про смерть побратима на фронті.

Також стало відомо, що на Донеччині в боях з окупантами загинув соліст Національної опери України, відомий танцюрист балету Олександр Шаповал, який служив у ЗСУ гранатометником.

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