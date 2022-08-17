"Загинув під час виконання бойового завдання": Дмитро Дікусар повідомив про смерть побратима

Дмитро Дікусар повідомив про смерть побратима на фронті / instagram.com/dikusar_dmitriy

Через три дні після початку повномасштабної війни в Україні, танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар поповнив ряди української армії. З тих пір він рідко з'являється в соціальних мережах.

Однак артист намагається не залишати шанувальників зовсім без новин. Час від часу він показує фотографії і розповідає про своє життя те, що не захищене військовою таємницею.

Сьогодні хореограф поділився вкрай сумною звісткою - з життя пішов його товариш по службі. Про це Дікусар повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Під час виконання бойового завдання загинув мій друг і побратим Юр Мар'ян Іванович. Світла і справжня людина. Воїн, який на початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України покинув роботу за кордоном і повернувся захищати свою країну і її людей. Ушануймо пам'ять нашого героя молитвою! Царство небесне тобі, друг! Ми ніколи не здамося! Вічна пам'ять усім нашим воїнам! Слава Україні!" - написав хореограф. Він також показав фотографію з покійним побратимом.

Через чотири години після публікації, Дмитро видалив свій пост із соціальних мереж.

Дмитро Дікусар повідомив про смерть побратима на фронті / instagram.com/dikusar_dmitriy

Раніше стало відомо, що 53-річний український актор, зірка серіалів кріпосна і Кайдаш, Андрій Луценко пішов на фронт, боронити Україну у складі прикордонного загону.

Також український співак і музикант Іван Дорн розповів, за яких обставин готовий повернутися до виступів у РФ - для цього він назвав цілих чотири умови.

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